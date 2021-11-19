Kadınlara e-ihracat çağırısı yaptı

Ülkemizde ve dünyada 19 Kasım, “Kadın Girişimciler Günü” olarak kutlanıyor. Hem ekibindeki kadın sayısının artması hem de girişimci kadınlara her daim verdiği desteklerle öne çıkan Navlungo, kadınların e-ihracat faaliyetlerini desteklemek amacıyla kurmuş olduğu Navlungo Akademi ile özel danışmanlık ve ayrıcalıklı hizmetler sunuyor. Navlungo, Kadın Girişimciler Günü kapsamında Navlungo Akademi’de kadınlara özel birebir e-ihracat eğitimlerini yoğunlaştırarak kadının e-ihracattaki yetkinliğini ve katılımını hızlandırmayı amaçlıyor. Eğitimler ile online yurt dışı mağaza sıfırdan nasıl kurulur, pazar, rakip analizleri, anahtar kelime seçimi, yurt dışı mağaza hesap yönetimi, vergi süreci, kargo gönderimleri, gümrük işleri ve uluslararası ticaret kuralları başta olmak üzere e-ihracatın A’dan Z’ye her aşaması kadınlara aktarılıyor.

Navlungo, 19 Kasım Kadın Girişimciler Günü kapsamında Navlungo Akademi’de kadınlara özel e-ihracat eğitimleri düzenliyor. Kadınlara özel gerçekleştirilen eğitimlerde online mağaza sıfırdan nasıl kurulur, pazar, rakip analizleri, anahtar kelime seçimi, yurt dışı mağaza hesap yönetimi, hesap yönetimi, vergi süreci, kargo gönderimleri, gümrük işleri ve uluslararası ticaret kuralları başta olmak üzere e-ihracatın A’dan Z’ye her aşaması anlatılıyor. Yeni yılda da Navlungo Akademi kapsamında vereceği eğitimleri yüzde 50 arttırmayı planlayan Navlungo, sıfırdan E-ihracata başlayan kadın girişimcilere Navlungo Akademili olmanın ayrıcalıklarını yaşatmaya devam edecek. E-ihracat süreçleri ile ilgili webinarlar, özel kampanyalar, hediyeler ve birebir eğitimlerle her daim kadınların destekçisi olmayı sürdürecek.

Kadın girişimciler için pozitif ayrımcılık uygulamaları ile dikkat çeken Navlungo Kurucu Ortağı Ceren Tuna Kadın Girişimciler Gününe vurgu yaparak kadınları e-ihracata davet etti. Kadın ihracatçıların her zaman destekçisi olduklarını belirten Ceren Tuna, “Kadın Girişimcilerin çok daha az maliyetle yurt ışı lojistik hizmetine erişimlerini sağlayarak ülke ekonomisine değerli katkı sağlamaları öncelikli amacımız” dedi.

Sanal ticarette kadınların başarısı oldukça fazla

Özellikle e-ticarette kadınların oldukça iyi bir yönetici olduklarını belirten Tuna, “Akademimizde ve kadınların ticari süreçlerine dahil olduğumuz Navlungo’da gördük ki kadınlar e-ihracatta da yadsınamayacak başarılar gösteriyor. Çağın ticareti artık sanal dünyada ve salgın döneminde bu trendi yakalayıp başarıya ulaşanlar oldukça fazla, kadınların başarı oranı ise çok daha fazla. Sadece Navlungo’da e-ihracat gerçekleştiren kadın e-ihracatçı oranı 2020 yılında yüzde 40 iken bu yıl yüzde 65 civarında. Bu da bize ne kadar doğru adımlar attığımızı gösteriyor ve işte bu yüzden bir kez daha Kadın Girişimciler Günü kapsamında kadınları, cesaretlerini toparlayarak kendilerine ve girişimlerine güvenmeye davet ediyorum” açıklamalarında bulundu.

Kadınların ekonomik ve sosyal olarak güçlendirilmesinde kadın girişimciliğin önemli olduğunu belirten Tuna; “Kadın girişimcilerin özelliklerine baktığımızda cesaretli, sabırlı ve kendine güvenen olmaları sebebiyle öne çıktığını düşünmekteyim .Özellikle hırslı ve mücadeleci yapımız ile kendimize zor hedefler belirleyerek girişimci olarak çok büyük başarılara imza atacağımıza inanıyorum.. İş hayatında, kadınlar olarak ev ile ilgili sorumluklarımızın daha fazla olmasından dolayı daha yorgun ve yoğun olsak bile bunun bizim için erişilmesi zor hedeflere ulaşmada dezavantajımız değil avantajımız olduğuna inanmaktayım” dedi.

Navlungo Hakkında

2019 yılında 4 girişimci tarafından kurulan Navlungo, Türkiye’nin ilk e-ihracat odaklı dijital lojistik firması olarak faaliyet gösteriyor. Teknoloji temelli lojistik operasyon merkezi olarak hizmet veren şirket, lojistik, gümrük ve kargo süreçlerinde büyük-küçük tüm işletmelere kesintisiz hizmet veriyor. Navlungo, platformu üzerinden 3 binin üzerinde rotada yüzlerce taşıyıcıdan alınan teklifleri sunmanın yanı sıra ihtiyaca göre sınıflandırarak 1 dakika içinde satın alınabilir noktaya getiriyor.