Kadınlara ihracatın kapısını  açan platform 

Taycı, "Kadınlarımızın çok başarılı işlere imza attığını ve daha güzel yerlere geldiğini, onların daha fazla değer yarattığını görmek bizlere çok büyük gurur ve onur veriyor." dedi.

Kadın ihracatçı ve girişimci sayısını artırmak, iş dünyasında kadın istihdamını geliştirmek için adım atan İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İHBİR), bu kapsamda Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) yerleşkesinde “İhracata Değer Katan Kadınlar Platformu” etkinliği düzenledi. İHBİR Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Taycı; yönetim olarak Türkiye’nin girişimci kadınlarının iş hayatlarında sürdürülebilir başarı hikayelerini yazmalarına destek olmak, kadın girişimcileri ihracat yapmaya teşvik etmek ve emeklerini katma değere dönüştürmek, girişimci kadınlarının iş hayatlarında sürdürülebilir başarı hikayelerini yazmalarına destek olmak amacıyla böyle bir etkinlik düzenlediklerini söyledi. İHBİR bünyesinde oluşturulan “İhracata Değer Katan Kadınlar Platformu” kapsamında ihracata ilk adımını atan girişimci kadınlara; iş dünyasının başarılı kadın girişimcileri, bilgi ve deneyimlerini düzenlenen etkinlikte paylaştı.



HEDEF İHRACATÇI KADIN SAYISINI ARTIRMAK

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan İHBİR Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Taycı, kadınların iş hayatına daha fazla dahil olmaları adına böyle bir organizasyon yaptıklarını ifade etti. Taycı, "Türkiye'nin birçok yerinde; çok güzel ürünleri, projeleri, fikirleri olan başarılı iş kadınlarıyla karşılaşıyoruz. Ama bir takım imkansızlık ve yetersizliklerden dolayı ihracat pazarlarına açılamayan, nasıl başlaması gerektiği konusunda endişeleri olan birçok değerli hanımefendi ile karşılaştım. Düzenlediğimiz bu etkinlikle, iş dünyasında değerli başarılar elde etmiş kadınların tecrübelerinin dinlenmesini istedik. Kadınların, kadınlardan çok etkilendiklerini bildiğimiz için panelistlerimiz olarak hem ihracatta hem de iş dünyasında önemli başarılar sağlamış kadınları tercih ettik. Başarı hikayelerinden ilham alıp, kendilerine bir yol haritası çizsinler istedik. Kadınlarımızı ihracatta ve ekonominin içerisinde biraz daha yukarıya taşıyabilmek için neler yapabileceğimizi istişare etmeyi amaçladık." ifadelerini kullandı. Bunun bir başlangıç olduğunu, benzeri organizasyonların devam edeceğini duyuran Taycı, "Kadınlarımızın çok daha başarılı işlere imza attığını ve daha güzel yerlere geldiğini görmek, onların daha fazla değer yarattığını görmek bizlere çok büyük gurur ve onur veriyor. Kadınlarımız için bizler elimizden ne geliyorsa yapmaya hazırız." dedi.



KADINLAR STK'LARDA YER ALMALI

Düzenlenen panelde söz alan İstanbul Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği​​ Başkanı Melisa Tokgöz Mutlu; işlerinde başarılı olan kadınların Sivil Toplum Kuruluşları'nda (STK) yer almasının önem arz ettiğini vurguladı. Mutlu, "Bizler maalesef ki işlerimizde var olurken, buralara gelmekten çekiniyoruz. Oysa ki bizim önce kendimize güvenip, STK’lara gelmemiz gerekiyor. Çünkü kadınların bu işlere kattığı değerin çok farklı olduğuna inanıyorum." dedi. Güçlü ve başarılı bir kadınla beraber olmanın çok büyük mutluluk olduğunu ifade eden Sağlıklı Yaşam, Beslenme danışmanı Aslıhan Koruyan Sabancı; 2006 senesinde gıda hassasiyetlerini anladığını ve sağlıklı beslenme alanında dünyanın en iyi yemek kitabı ödülünü Türkiye'ye kazandırmanın çok büyük mutluluk olduğunu ifade etti.



HEDEF: GENÇLER VE KADINLAR

Son 5 yıldır sadece ihracatla uğraştığını ve 70'ten fazla ülkeye ihracat gerçekleştirdiklerini belirten Türkiye Genç iş İnsanları Derneği (TÜGİAD) Başkanı Nilüfer Çevikel, "Bizde; kız çocuğu mutlaka eğitim almalıdır, işi-gücü olmalıdır, daha güçlü olmalıdır mantığı vardı. Biz şu anda 1986 yılında kurulmuş başında Türkiye ismi taşıyan Türkiye'nin ilk ve tek ayrı temsilcilikleri olan tek derneğiz. Kadınların başarısıyla G20 gibi bir yerde Türkiye'yi temsil ediyoruz." dedi. Güçlerini kadınlardan aldıklarını söyleyen Çevikel, hedeflerinin gençler ve kadınlar olduğunu ifade etti.



‘KADIN FARK YARATIR’

Şekerleme sektörünün önde gelen şirketlerinden Şölen'in Yönetim Kurulu üyesi Elif Çoban ise, şirketlerinin 1989 yılında kurulmuş bir firma olduğunu ve 2009 yılından bu yana şekerli mamuller konusunda ihracat şampiyonluğunu ilerleten bir konuma geldiğini söyledi. Şirket olarak başarılı olmalarındaki en önemli faktörün birlik ve beraberlik olduğunun altını çizen Çoban, "Kadın bunu çok iyi yapıyor, herkesi anlayarak empati yapabiliyor. Kadınlar gözlem konusunda çok başarılı. Kadınlar fark yaratacak şeyleri kolayca bulabilir." dedi. Böyle bir etkinlikte olmaktan onur duyduğunu belirten Şefika Özcan, "Ben toprakla kadını planlamak istiyorum. Şimdi ikisi de ana. Biri toprak ana, diğeri de kadın ana. Kadın, toprak gibi yani kadına ne verirseniz onu size çarpar ve daha fazlasını geri verir. Ben toprağı çok seviyorum. Toprağın bir parçası olduğumuzu unutuyoruz, toprağa iyi bakmanız lazım." dedi.