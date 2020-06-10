Kadınlara tam destek verdiler

Bu paketle Alternatif Bank, işini büyütmeyi hedefleyen kadın girişimcileri ve yöneten kadınları desteklemeyi hedefliyor. Avantajlı finansman imkânı, katma değerli bankacılık hizmetlerinde ücret muafiyeti ile finans ve dış ticaret konularında eğitimler gerçekleştiriyor.

Alternatif Bank, geçtiğimiz aylarda yurtdışı fonlama programı kapsamında IFC’den kadın girişimcilerin hissedarlığında faaliyet gösteren veya kadın profesyoneller tarafından yönetilen teşebbüslerin desteklenmesi amacıyla 100 milyon USD kaynak sağladı. Temin ettiği bu kaynaktan yola çıkarak Yöneten Kadına Güç Katan Paket’i hazırlayan Bankanın paketinden IFC KOBİ tanımına uyan, %51 ve üzeri kadın ortaklığı bulunan veya CEO, COO, başkan veya başkan yardımcısı pozisyonlarında en az bir kadın ile %20 ve üzeri kadın ortaklığı olan kurumlar yararlanabiliyor.

Yöneten Kadına Güç Katan Paket ile ilgili bilgi veren Alternatif Bank Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Yeşim Şimşek; “Kadınlarımızın girişimci ruhları, yönetim yetkinlikleri, zorluklar karşısındaki direnç ve çalışkanlıklarıyla ülke ekonomisinin kalkınmasında çok önemli bir yeri olduğuna inanıyor, sağladığımız kaynaklarla onları desteklemeye özen gösteriyoruz. Bu anlayışla IFC’den temin ettiğimiz kaynağı, kendi işinin sahibi kadın girişimcilerin veya bir kurumda yönetici olan kadınların desteklenmesi, istihdamının artması amacıyla Yöneten Kadına Güç Katan Paket adı altında sunuyoruz. Paket kapsamında, yöneten kadınlarımıza avantajlı şartlarda finansmana erişim ve katma değerli bankacılık ürün ve hizmetlerimizde ücret muafiyetinin yanı sıra, bilanço yönetimi, finansal analiz ve dış ticaret konularında uzman ekiplerimiz tarafından eğitimler veriyoruz. Ayrıca yöneten kadınlarımızın hayatlarını kolaylaştıracak %5’e varan akaryakıt indirimi, ücretsiz saatlik şöför, yaz-kış araç check-up, lastik değişimi ve saklanması, ücretsiz sağlık ve güzellik uygulamaları gibi asistans hizmetleri de sağlıyoruz. Paketimizi hem bankacılık ürünlerindeki avantajlar hem de bankacılık dışı alanlarda sağlanacak ayrıcalıklarla zenginleştirmeye devam edeceğiz. Banka olarak ölçeği ya da sektörü ne olursa olsun, büyüme hayalleri olan, istihdam ve üretimle ekonomimize katma değer sağlayan tüm işletmelere sunduğumuz kaynakları ve destekleri sürdüreceğiz.” dedi.

Yöneten Kadına Güç Katan Paket ile bir yıl boyunca ücret muafiyetiyle sunulan hizmetler:

Kredi tahsisi

İnternet ve mobil bankacılık kanallarından EFT ve havale

Dış ticaret işlemleri

Bireysel ve ticari kredi kartı (Aidat ve limit tahsis)

Çek karnesi (25’er sayfalık 2 adet)

Leasing işlemleri (Yönetim ve mülkiyet devir bedeli)

Asistans Hizmetleri

Özel Kobi Hattı

%5’e varan akaryakıt indirimi

Ücretsiz saatlik şoför

Yaz-kış araç check-up, lastik değişimi ve saklanması

Ücretsiz mamografi veya meme ultrasonu çekimi ve raporu

Ücretsiz estetik/saç/dermotoloji/diyetisyen muayenesi ve sonraki işlemlerde %30 indirim