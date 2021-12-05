Kadınlardan 5 Aralık için Atatürk'e binlerce teşekkür

Atatürk'un dünyada en gelişmiş ülkelerden bile önce yürürlüğü koyduğu kadınlara yönelik seçme ve seçilme hakkı ile ilgili kadınlar binlerce teşekkür içeren bir mesaj yayanladı. Bir çok kadın kuruluşu bu konuya ilişkin açıklama yaparken Kadın Girişimcileri Destekleme Zirvesi ve Ödül Töreni adına yapılan açıklamada, "5 Aralık'ta seçme seçilme hakkını kadınlara veren ve dünyada bir çok ülkeden önce bu adımı atan Atatürk'e binlerce teşekkür ediyoruz. Bu hakkın kullanılması için bundan böyle daha aktif olup, Atatürk'e layık olacağız. Bu konuda mücadele edenlerin yanında yer alacağız" denildi. Kadın Girişimcileri Destekleme Zirvesi ve Ödül Töreni her yıl kadın hareketi konusunda öne çıkan başarılı kadınları kamuoyuu ile buluşturuyor. Bu kadınların rol model olması için çaba içinde oluyor. Bu yıl Ocak ayı başında etkinliğin dördüncüsü yapılacak.

Bilindiği gibi 5 Aralık 1934 tarihinde Türkiye’de 924 Anayasası ile sadece erkeklere tanınmış olan milletvekili seçme ve seçilme hakkı kadınlara da tanındı. Anayasanın 10. ve 11. maddelerinde yapılan değişiklik çerçevesinde İntibah-ı Mebusan Kanunu (Milletvekili Seçimi Kanunu)’nda da aynı tarihte değişiklik yapılmış ve kadınların seçme seçilme hakkı uygulamaya geçirilmişti. 1935 yılında yapılan genel seçimde 18 kadın milletvekili seçildi ve Türkiye kadın milletvekili sayında dünyada ikinci sırada yer aldı.