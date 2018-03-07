"Kadınlarımız petrol ve doğal gazdan daha kıymetli hazinelerimiz"

VAN (AA) - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, kadınların petrol ve doğal gazdan daha kıymetli hazineleri olduğunu belirterek, "Nüfusumuzun yarısı, yani 40 milyonu kadın olmasına rağmen iş gücü dışında kalan kadın sayısı yaklaşık 20 milyon. Toprağın altında değil, toprağın üstünde muazzam bir hazine yatıyor." dedi.

TOBB tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında Van'da düzenlenen "Türkiye'nin Girişimci Kadın Gücü" etkinliğinde 81 ilden kadın girişimciler bir araya geldi.

Etkinlikte konuşan Hisarcıklıoğlu, güneş ve deniz şehri Van'ın Türkiye'nin turizmde parlayan yıldızı haline geldiğini, kendisinin de her yıl Van'a gelmeye çalıştığını söyledi.

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfınca (TEPAV) Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Endeksi'nin dün açıklandığını anımsatan Hisarcıklıoğlu, Van'ın cinsiyet eşitliği noktasında en hızlı iyileşme gösteren illerin başında geldiğini söyledi.

Hisarcıklıoğlu, daha iyi bir dünyada yaşamaları için emek veren Nene Hatun'a, Halide Edip Adıvar'a, Halime Çavuş'a, Şerife Bacı'ya, Nezahat Onbaşı'ya, Sabiha Gökçen'e ve tüm kadınlara selam gönderdiğini ve onlarla iftihar ettiklerini anlattı.

TOBB Başkanlığı boyunca kadınların ve gençlerin toplumun her alanında daha fazla rol üstlenmesi için çaba harcadığını dile getiren Hisarcıklıoğlu, hayatı boyunca, "kadın evde otursun, erkek çalışsın anlayışına" karşı çıktığını, bildirdi.





- "Siz en büyük hazinemizsiniz"





Hisarcıklıoğlu, "Erkek egemenliğine hapsolmuş kadın rolüne itiraz ettim, 'Kadın üretim alanında olmak zorunda' dedim. Bugün her ülkenin kalkınması insan sermayesine dayanıyor. Türkiye'nin zenginleşme yolculuğunda kadınlarımıza ihtiyacımız var. Petrol ve doğal gazdan kıymetli hazinemiz kadınlar." diye konuştu.

Nüfusun yarısının, 40 milyonun kadın olmasına rağmen iş gücü dışında kalan kadın sayısının 20 milyona yaklaştığını aktaran Hisarcıklıoğlu, "Toprağın altında değil, toprağın üstünde muazzam bir hazine yatıyor. Sizler en büyük hazinemizsiniz. Bu hazineyi değerlendirmek zorundayız." ifadelerini kullandı.

Hisarcıklıoğlu, son 10 yılda TOBB olarak büyük bir mücadele verdiklerini, 2007'de kurdukları TOBB Kadın Girişimciler Kurulu'nun bugün dünyanın en geniş kadın girişimci networkü haline geldiğini bildirdi.

Göle çaldıkları mayanın tuttuğunu aktaran Hisarcıklıoğlu, Kadın Girişimciler Kurulu'nu kurdukları dönemde Türkiye'deki işverenlerin sadece yüzde 6'sının kadın olduğunu, bu rakamın şu anda yüzde 10'a çıktığını, artışta TOBB Kadın Girişimci Kurullarının emeğinin büyük olduğunu anlattı.

Hisarcıklıoğlu, oda ve borsalarda şu anda 3 başkan, 5 meclis başkanı, 31 yönetim kurulu üyesi, 193 meclis üyesi kadın girişimci bulunduğunu bu temsiliyet oranının artacağına inandıklarını söyledi.

Kadın girişimcilere yönelik verilen desteklerden bahseden Hisarcıklıoğlu, kadınlara her türlü alanda destek sağlamaya da devam edeceklerini vurguladı.

Hisarcıklıoğlu, kadın girişimcilere yönelik hayata geçirdikleri Geleceği Yazan Kadınlar, Dijital Atölye Projesi gibi etkinliklere değinerek, e-ticaret, dijitalleşme, kodlama, proje üretme gibi konularda çok sayıda programı uygulamaya aldıklarını anlattı.





- "Evlatlarınıza aklın, başarının, ekonominin cinsiyeti olmadığını anlatın"

Rifat Hisarcıklıoğlu, ekonomiye kadın elinin değmesi gerektiğini kaydederek, inançlarında, "kadınların haklarını gözetmelerinin ve bu hususta Allah'tan korkmalarının" tavsiye edildiğini kaydederek, "Bizim kültürümüzde, tarihimizde kadını eve kapatmak falan yok. Bakınız Türkiye, pek çok batı ülkesinden önce kadına seçme ve seçilme hakkı vermiştir. Biz böyle bir milletin evlatlarıyız." şeklinde konuştu.

Kadınlara seslenen Hisarcıklıoğlu, onlardan şu isteklerde bulundu:

"Evlatlarınıza aklın, başarının, ekonominin cinsiyeti olmadığını anlatın. Ekonominin cinsiyeti olmaz. Kadın girişimci kurulu üyelerimiz köylerdeki, kasabalardaki belki de bu toplantılardan haberdar olmayan kadınlarımıza girişimciliği anlatın. Onlara çok az yatırımla el emeklerini dünyanın öbür ucuna satabileceklerini söyleyin. Onları daha çok üretmeye ve girişimci olmaya teşvik edin. Bu salonu dolduran herkesten 2 ricam var; birincisi kız çocuklarınızı şimdiden girişimci yetiştirin, ikincisi mirasta kadınlarımızın hakkını yemeyin."

Hisarcıklıoğlu, kadınlara hemcinslerini korumaları çağrısında bulunarak, kadınların belirli kalıplar içinde tanımlanmasına izin vermemelerini istedi.





- "Yüz milyarlarca liradan mahrum kalıyoruz"





Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, Türkiye'de son dönemde kadın istihdamına yönelik artan eğilimden bahsederek kadınların iş gücü piyasasına girmelerinin, iyi ve nitelikli işe erişmelerinin önemli olduğunu, hükümetin de bu konuya önem verdiğini dile getirdi.

Kadınların kayıt dışı çalışma oranının yüksekliğine işaret eden ve bu rakamın yüzde 30'a düşürülmesinin hedeflendiğinden bahseden Zorluoğlu, 2017'de çalışan kadınların yüzde 55'inin hizmet sektöründe, yüzde 28'inin tarım sektöründe, yüzde 15'inin sanayi sektöründe olduğunu anlattı.

Van Ticaret ve Sanayi Odası (VATSO) Başkanı Necdet Takva, kadınların bulundukları bölgenin olmazsa olmazı olduğunu belirterek, kadınların, ekonominin, yaşamın, hayatın her alanında bulunduğunu söyledi.

İş gücüne katılım açısından kadın-erkek arasında uçurum olduğunu dile getiren Takva, bu nedenle Türkiye'nin yüz milyarlarca liralık gelirden mahrum kaldığını vurguladı.

Takva, kadınların iş gücüne katılımı kapsamında yaptıkları çalışmalardan bahsetti.

Van Ticaret Borsası Başkanı Enver Memduhoğlu, kadın girişimcilerin hayvancılık ve tarım üretiminde daha fazla yer almaları gerektiğini söyledi.





- Gün boyu girişimci kadınlar konuştu ve konuşuldu





Gün boyu süren etkinlikte, TOBB Kadın Girişimciler Kurulu bölge temsilcileri, 81 ilden gelen kadın girişimcilere konuşma yaptı. Toplantıya katılan kadınları TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ile Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zorluoğlu, karanfille karşıladı.

Türkiye'nin önde gelen bazı şirketlerinin kadın yöneticilerinin deneyimlerini katılımcılarla paylaştığı etkinlikte, Van İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli subay ve astsubay kadınlar da hazır bulundu.



