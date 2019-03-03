"Kadınların iş dünyasında önünü açan Cumhurbaşkanı'nın çabalarıdır"

İSTANBUL (AA) - GÖKHAN ERGÖÇÜN - Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Bangladeş İş Konseyi Başkanı Laura Gök, "Türkiye'de kadınların iş dünyasında önünü açan ve onları belirgin hale getiren en önemli sebeplerden biri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çabalarıdır. Başarılı ve zeki bir kadın olan hanımefendi Emine Erdoğan'ın da büyük etkisi söz konusu." dedi.

Gök, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kadınların iş dünyasında çok başarılı işlere imza attığını belirterek, erkeklerin eşlerine iş hayatında da güvenmesi ve onları desteklemesi gerektiğini söyledi.

İş dünyasına girmek isteyen kadınlar için tavsiyelerde bulunan Gök, önceliğin proje ve yol haritası olduğunu vurguladı.

Son yıllarda kadınların iş dünyasındaki varlığının artması üzerine "iş adamı" tabirinin de "iş insanı" olarak değiştiğini hatırlatan Gök, Türkiye'de bu anlamda en önemli çabanın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ait olduğunu söyledi.

Gök, "Türkiye'de kadınların iş dünyasında önünü açan ve onları belirgin hale getiren en önemli sebeplerden biri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çabalarıdır. Başarılı ve zeki bir kadın olan hanımefendi Emine Erdoğan'ın da büyük etkisi söz konusu." dedi.

Kadınların iş dünyasında daha da ön plana çıkacağını vurgulayan Gök, "Türk kadını cesaret ve özgüven ile kendine inanırsa iş dünyası da dahil her alanda her şeyi başarabilir." ifadesini kullandı.





- "Bangladeş'te her konuda fırsat yaratılabilir"





Laura Gök, 170 milyon nüfusa sahip Bangladeş'in, Türk yatırımcılara sunduğu fırsatlara değinirken, "Burası Türklerin hakim olmadığı bir pazar, her konuda fırsat yaratılabilir." dedi.

Ticaret Bakanlığının hem iş dünyasına hem de iş kadınlarına ciddi destekler sunduğunu ifade eden Gök, Türkiye'nin yabancı ülkelerde bulunan ticaret ataşelerinin de Türk iş insanlarının önünü açtığını söyledi.





- Hedef 100 milyon dolar ciro





Çin'den sonra dünyanın en büyük tekstil üreticisi olan Bangladeş'e "Resas Chemie" markası altında endüstriyel tekstil kimyasalları satan Gök, 25 kişilik ekibiyle 6 bin metrekare alanda üretim yapıyor.

Gök, büyük bir holdingle ortak olarak dondurulmuş gıda, fındık ezmesi ve atıştırmalık satmaya da hazırlanıyor. "Laura Food Line" markası altında üretilen gıda ürünlerinin yüksek kalitede olduğunu belirten Gök, ürünlerin iç pazardan ziyade Körfez ülkelerine ihraç edileceğini bildirdi.

Gök, 5 yıl içerisinde girmeyi düşündüğü yeni alanlarla birlikte 100 milyon dolar ciroya ulaşmayı hedeflediğini kaydetti.







