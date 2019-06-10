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"Kafe Vesto Yeni Nesil Anne Sohbetleri" devam ediyor

- 12, 18 ve 20 Haziran'da Zorlu Center Kafe Vesto'da düzenlenecek buluşmalarda, önce Vestel'li anneler, sonra da uzman konuklar dijital çağda spor bilinci, hasta çocuk hakları gibi konularda bilgiler verecek, deneyimlerini paylaşacak

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İSTANBUL(AA) - Vestel, "Kafe Vesto Yeni Nesil Anne Sohbetleri" etkinliğini yeni buluşmalarla sürdürüyor.

Vestel'den yapılan açıklamaya göre, Vestel'in Kafe Vesto'ları anneleri, anne adaylarını ve ebeveynleri ilgilendiren "Yeni Nesil Anne Sohbetleri"ne devam ediyor.

Zorlu Center Kafe Vesto'da 12 Haziran'daki Vestel'li Anneler buluşmasında, Vestel pazarlama departmanında çalışan anneler deneyimlerini paylaşacak.

Moderatörlüğünü Vestel Kıdemli Pazarlama Sorumlusu Gülfidan Kılınç Bakan'ın yapacağı ve kendisinin de bakıcı seçimi ile ilgili deneyimlerini paylaşacağı etkinlikte, Regal Pazarlama Müdürü Evren Koç "Doğum sonrası yaratıcılık/enerji", E-ticaret, CRM, Marka İşbirlikleri Grubu Müdürü Yeliz Sarıkaya "Anaokulu/kreş seçimi", Kıdemli Marka Geliştirme ve İş Birlikleri Sorumlusu Deniz Demir Artukoğlu "Baby led weaning (katı gıdaya geçiş)" ve Vestel Pazarlama Müdürü Duygu Badem "Hamilelikte ve yeni doğum sonrası süreçte kendini ve bebeğini dinlemek" konularında izleyicilerle buluşacak.

18 Haziran'daki etkinlikte yoga, pilates ve fitness eğitmeni Gözde Biber ve diyetisyen Berrin Yiğit, "Hem Fit Hem Anne" başlıklı buluşmada, dijital çağda spor bilincinde sağlıklı çocuk yetiştirmek konusunu konuşacak.

20 Haziran'daki etkinlikte ise hasta koçu Esma Sevinç, hasta çocuk hakları ve bakımı, rutin doktor kontrolleri ve ebeveyn doktor iletişimi hakkında bilgiler verecek.

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Kafe VestoYeni Nesil Anne Sohbetleri
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