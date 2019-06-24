Kafkas ırkı arılar tanıtıldı

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, 2 bin 727 bitki çeşitliğiyle Türkiye'nin en zengin bölgesi ve arıcılık için son derece uygun doğa şartlarına sahip olduklarını söyledi.



Vali Doruk, Şavşat ilçesinde faaliyet gösteren Şavşat Kafkas Arısı Bal Üreticileri Derneğince düzenlenen "Kafkas Arısı" tanıtım etkinliğinde yaptığı konuşmada, Artvin'in arıcılık anlamında özel bir coğrafyaya ve zengin çiçek florasına sahip olduğunu belirtti.



Artvin coğrafyasının yaklaşık yüzde 57'sinin ormanlarla kaplı olduğuna işaret eden Vali Doruk, "2 bin 727 bitki çeşitliğiyle ülkemizin en zengin bölgesiyiz. Arıcılık için son derece uygun doğa şartlarına sahibiz." dedi.



Valilik olarak arıcılıkla geçimini sağlayan üreticilere her türlü teknik ve maddi desteği verdiklerini kaydeden Doruk, il genelinde arıcılığı geliştirmek için başta arı üreticileri olmak üzere kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarıyla yoğun çalışma içerisinde bulunduklarını aktardı.



Vali Doruk, Artvin balının marka haline getirilmesi için Valilik olarak büyük gayret sarf ettiklerini de sözlerine ekledi.



Şavşat Kafkas Arısı Bal Üreticileri Derneği Başkanı Temel Şimşek ise dernek olarak tanıtıma katkı sunmaları açısından Şavşat Kaymakamlığı, Artvin Valiliği, Tarım ve Orman Bakanlığına birer Kafkas arılı arı kovanı takdimi yaptıklarını belirterek, dernek üyesi gönüllü arıcılar tarafından kovan ve arı bağışında bulunulduğunu söyledi.



Arılı kovanların dernek üyelerinin arılıklarında kalacağını, her türlü bakım ve kontrollerinin arıcılar tarafından yapılacağını ifade eden Şimşek, yaklaşık iki ay sonra bal hasadının olacağını dile getirdi.



Şavşat balına coğrafi işaret isteği



Şimşek, Şavşat Kafkas Arısı Bal Üreticileri Derneğinin 22 Mart 2019'da kurulduğunu, aktif 53 üyesi bulunduğunu kaydederek, dernek olarak Şavşat balına coğrafi işaret alınması için de çalışma başlattıklarını, dernek faaliyetleri kapsamında festivallerde ve fuarlarda Şavşat balının tanıtımını yaptıklarını aktardı.



Artvin'in, Türkiye'nin saklı cenneti olarak adlandırıldığına dikkati çeken Şimşek, şöyle konuştu:



"Zengin floraya sahip ilimizde Kafkas arı ırkının bulunması ve gen merkezi olarak ilan edilmiş olması biz arıcılar açısından büyük önem arz etmektedir. Sanayinin olmadığı, zirai ilaçlamanın yapılmadığı, suni gübrenin kullanılmadığı, doğasında ve derelerinde tertemiz suların aktığı, çok sayıda endemik tür bitkinin bulunduğu yörede, arıcılarımızın eğitimli insanlardan oluşması bu bölgemizde arıcılığa ayrı önem katmaktadır. Başta bal olmak üzere arı ürünlerinin elde edilmesi arıcılarımıza ve yöre ekonomisine katkı sunması açısından büyük önem arz etmektedir."



Konuşmaların ardından arılı kovanları inceleyen Vali Doruk, üreticilerin iyi bir sezon geçirmelerini diledi.



İlçeye bağlı Aşağı Koyunlu Köyünde düzenlenen etkiliğine, Vali Doruk'un yanı sıra Şavşat Kaymakamı Musa Göktaş, Tarım ve Orman Müdürü Dursun Okur, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Gümüş ile arıcılar katıldı.