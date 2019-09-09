Kağıtsız BES, 250 ağacı doğaya kazandırdı

Dünyanın en köklü sigorta ve yatırım yönetimi şirketlerinden NN Group bünyesinde faaliyet gösteren NN Hayat ve Emeklilik, dijitalleşmeyi iş süreçlerinde önceliklendiriyor ve doğaya sahip çıkan projeler gerçekleştiriyor. Bu kapsamda NN, değişen dijital dünyada müşteri ihtiyaçlarına uygun, anlık, kolay ve güvenilir hizmet içeriği sağlamak ve kağıt kullanımını azaltmak amacıyla bir yıl önce Kağıtsız BES’i hayata geçirdi.



Yeni uygulama ile birlikte müşterilere sunulan sözleşme süreçleri azaltılırken, kullanılan kağıt miktarı da aynı ölçüde azaltılarak başvuru formları dijital platformlar üzerinden doldurulmaya başlandı. Birinci yılını tamamlayan Kağıtsız BES ile toplamda 18.848 BES sözleşmesi tanzim edilirken, kağıt kullanımı sonlandırılarak yıllık olarak 250 ağaç doğaya kazandırıldı.



BES Başvurularında Hızlı, Kolay ve Güvenilir Süreçler



NN Hayat ve Emeklilik olarak sektörde BES satışlarında dijital dönüşüm sağlayan öncü şirket olma hedefiyle Kağıtsız BES’i sunduklarını belirten Operasyondan ve Bilgi Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Metin Gül; “Sektörde bir ilk olma özelliği taşıyan Kâğıtsız BES projesinin en büyük kazanımı, satış ekiplerinin satış sürecini tablet üzerinden yaparak, müşterilerin başvurularını kağıt kullanmadan doldurması ve başvuruların anlık olarak SMS doğrulaması üzerinden onaylanmasıdır. Aynı zamanda operasyonel süreçlerde verimliliği artırırken, müşteri memnuniyeti ve satış kalitesinde de sürdürülebilir iyileşmenin yanı sıra bilgi ve belgelerin anlık ulaşılabilir olarak dijital arşivlenmesini sağladık. NN olarak doğaya verdiğimiz önemle, kağıt kullanımını sonlandırarak çevreye duyarlı bir başvuru süreci sunmaktan da büyük gurur duyduğumuzu ifade etmek isterim” dedi.



Kâğıtsız BES kapsamında, bireysel emeklilik başvuruları için gerekli olan 12 adımlık satış adımı 6 adıma indirilerek müşterilere hızlı, basit ve sade bir sözleşme tanzim süreci sağlandı. Kağıtsız BES hayata geçirilmeden önce bir başvuru için 16 sayfalık başvuru formu ve sözleşme paketi tüketilirken, yeni süreçte başvurular tablet üzerinden gerçekleştirilerek, SMS onayı ile anlık tanzim hizmeti sağlanarak çevreye duyarlı bir başvuru süreci sunulmaya başlandı.