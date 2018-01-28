Kağıttan kaplan WhatsApp'ı arkamızdan koşturacağız

ARİFE YILDIZ ÜNAL - Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, WhatsApp ve Snapchat gibi mesajlaşma uygulamaları ile teknoloji şirketi Google'ı "kağıttan kaplanlara" benzeterek, "Son bir yılda WhatsApp, üç kez bizi kopyaladı. Şu anda hala kopyalayamadıkları özelliklerimiz var. Dolayısıyla WhatsApp'ı daha çok koşturacağız arkamızdan." dedi.

Terzioğlu, Turkcell Genel Müdürlüğünde, Anadolu Ajansı Ekonomi ve Finans Haberleri Yayın Yönetmeni Fırat Gazel, Ekonomi Haberleri Editörü Serhat Akkan ve Finans Haberleri Editör Yardımcısı Hasan Arslan'ı kabul etti.

Turkcell olarak 3 yıldır bir dönüşüm içinde olduklarını anlatan Terzioğlu, bu dönüşümle dünyanın en hızlı büyüyen operatörü olduklarını söyledi.

Turkcell'e dünyada "dijital operatör" olarak bakıldığını ifade eden Terzioğlu, ham data hizmetinden "işlenmiş data" yani dijital servise geçtiklerini, ses, data, arama motoru, anlık mesajlaşma, mesaj, televizyon, bulut, ödeme gibi farklı hizmet sunduklarını belirtti.

Klasik bir telekom operatörünün müşterisiyle ilişkisinin arama ve aranma olmak üzere toplam 32 dakika sürdüğüne işaret eden Terzioğlu, Turkcell'in ise buna ek, 24 dakika müzik dinleme, 31 dakika gazete ve dergi okuma, 56 dakika televizyon seyretme, 13 dakika anlık mesajlaşma olmak üzere müşterileriyle çok daha uzun süreli bir ilişki içinde olduğunu kaydetti.

Terzioğlu, müşterilerine verdikleri hizmete göre başarılarını ölçtüklerini vurgulayarak, yerli bir oyuncu olarak pazar payı kazanmanın mümkün olduğunu gösterdiklerinin altını çizdi. Terzioğlu, "Bugün Yaani'nin 3,5 milyon kullanıcısı var. Yandex senelerce uğraştı şu anda yüzde 3 civarı pazar payları var. Geldikleri en yüksek pazar payı yüzde 8'di. 3 ay oldu lansmanı yapılalı, biz bu rakamlara ulaştık. İnanıyorum ki pazar payı olarak da yüzde 40'a kadar gidebiliriz." diye konuştu.

- "Otobüsün üstüme geldiğini hissettim"

Telekom şirketlerini, durakta otobüs bekleyen ancak bileti olmayan yolculara benzeten Terzioğlu, 10 yılda telekom şirketlerinin altyapısı üzerinde trilyon dolarlık ekonomi oluştuğunu ancak söz konusu şirketlerin, bu paranın 1 lirasından bile faydalanamadıklarını savundu.

Nisan 2015'te Turkcell'e başladığını anımsatan Terzioğlu, şöyle devam etti:

"Hiç unutmuyorum, işe başladığımın 5. günüydü telefonum farklı tonda çaldı. Telefonda bir adamın fotoğrafı gözüküyor. Hayatımda aldığım ilk WhatsApp aramasıydı. Şimdi WhatsApp anlık mesajlaşmadan sese doğru gidiyor. Bazı ülkelerde yüzde 50'lere gelen oranda insanlar WhatsApp'tan konuşuyor. Oysa bu bizim ana işimiz. O anda otobüsün üstüme geldiğini hissettim. Neler yapabileceğimize baktım. Çünkü bu hizmetler bizim şebekemiz üzerinden veriliyor. O gün önemli bir karar aldık ve yönetim kurulumuz da destekledi. Yakınsama (convergence) diye bütünleşik entegrasyon haline gelmiş telekom modeli var. Biz bu modeli başlattık ama herkes bunu, mobil ve sabit şebekelerin birleşmesi olarak anlar. Biz hem onu yaptık hem de dijital servislerle telekom şebekesini birleştirdik."

- "Yerli olduğu için değil, en iyisi olduğu için kullanılsın"

Terzioğlu, WhatsApp'a rakip anlık mesajlaşma uygulaması "BiP"i yapmaya karar verdiklerini anlatarak, şunları kaydetti:

"Ama daha iyi teknolojiyle yapalım. 'Spotify'a rakip Fizy'i yapalım ama yerli olduğu için değil, gerçekten en iyisi olduğu için kullanılsın' dedik. Bu büyük şirketler, WhatsApp, Snapchat hatta Google, inanın kağıttan yapılmış kaplanlar gibi. 10 akıllı çocuğu koyduğunuz zaman dünyanın neresinden olurlarsa olsunlar, o teknolojiyi geliştiriyorlar. Bu potansiyel Türkiye'de de var. Siz o teknolojileri kendi güçlü altyapınız üzerinde kurduğunuz zaman müthiş yenilikçi çözümler ortaya çıkıyor. Son bir yılda WhatsApp, üç kez bizi kopyaladı. Biz yaptık, onlar bizi kopyaladı. Şu anda hala kopyalayamadıkları özellikler var."

- "WhatsApp'ı daha çok koşturacağız arkamızdan"

Videolu görüşme, anlık konum paylaşımı ve bas konuş ile kurumlar için müşteri hesabı özelliklerini BiP'te, WhatsApp'tan önce hayata geçirdiklerini anlatan Terzioğlu, BiP'te 6 kişiye kadar video konferans da yapılabildiğini ancak bu özelliğin WhatsApp'ta olmadığını söyledi.

Gelecek dönemde BiP'e, para gönderme, iki telefon numarası tanımlama, ev veya iş telefonu ile faks numarasını ekleme gibi yeni özellikler konulacağını anlatan Terzioğlu, "Bunlar dünyada olan özellikler değil. Dolayısıyla WhatsApp'ı daha çok koşturacağız arkamızdan." ifadelerini kullandı.

Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, bunların Türk mühendisleri tarafından yapıldığını ve kendilerini heyecanlandırdığını dile getirdi. ANKARA (AA) -