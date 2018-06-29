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Kahhve.com'dan Multinetlilere kahveler yüzde 15 indirimli

- Multinet Up, yeni kampanyasıyla onlarca çeşit kahve ve demleme ekipmanının bulunduğu satış marketi www.kahhve.com'da Multinetlilere tüm kahvelerde geçerli yüzde 15 indirim fırsatı sunuyor

Kahhve.com'dan Multinetlilere kahveler yüzde 15 indirimli

İSTANBUL (AA) - Multinet Up, mobil cüzdanı MultiPay aracılığıyla kullanıcılarına kahhve.com'dan yüzde 15'lik indirim kodu hediye ediyor.

Multinet Up'dan yapılan açıklamaya göre, Multinet Up, mobil cüzdanı MultiPay aracılığıyla yeni bir kampanyaya daha imza atıyor.

1 Temmuz-31 Ağustos'ta geçerli olacak yeni kampanya kapsamında, MultiPay üzerinden TATLIPARA kazanan kullanıcılara, ilk kazanımlarının ardından "Kahveye Dair Her Şey" mottosu ile yola çıkan, onlarca çeşit kahve ve demleme ekipmanının bulunduğu satış marketi www.kahhve.com'dan yüzde 15’lik indirim kodu hediye ediliyor.

MultiPay uygulaması ile kullanıcılar hem TATLIPARA noktalarında "Bugün Buradayım!" diyerek yaptıkları harcamalardan ayda 3 yemek değerinde TATLIPARA kazanabiliyor hem de sunulan fırsatları güncel olarak takip edebiliyor.

Lider marka iş birlikleriyle kullanıcılarına sürekli kampanyalar sunan Multinet Up, kredi kartından MultiPay aracılığıyla Multinet kartına yükleme yapılabilme özelliği ile de kullanıcılarına birçok fırsattan yararlanma olanağı sunuyor.

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Kahhve.comMultinet Up
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