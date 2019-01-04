Kahramanmaraş'ın ihracatı 1 milyar doları geçti

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Başkanı Serdar Zabun, Türkiye'nin 17. büyük ihracatçı kenti olan Kahramanmaraş'ın, yıllık ihracatını yüzde 6,1 oranında artırarak 1 milyar 5 milyon dolara, ihracatçı şirket sayısını ise 290'dan 303'e yükselttiğini söyledi.

Zabun, yaptığı yazılı açıklamada, son dönemde yaşanan sıkıntılar ve döviz manipülasyonlarına karşın üretime, ihracata devam ederek iç ve dış piyasalardaki her türlü zorluklara karşın ihracattaki büyümeyi sürdürdüklerini belirtti.

Kahramanmaraş'ın aralık ayında 71 milyon dolar ihracat gerçekleştirdiğini dile getiren Zabun, "Türkiye'nin 17. büyük ihracatçı kenti olan Kahramanmaraş, yıllık ihracatını yüzde 6,1 oranında artırarak 1 milyar 5 milyon dolara, ihracatçı şirket sayısını ise 290'dan 303'e yükseltmiştir. Her geçen gün ihracat pazarlarını genişleten şehrimiz iş dünyası, 2017 yılına göre ihracat yaptığı ülke sayısını da artırarak 114'ten 122'ye ulaştırmıştır." dedi.

Zabun, Kahramanmaraş'tan, 2018 yılında en çok ihracat yapılan, İtalya, Mısır, Almanya, Portekiz, İspanya, Bulgaristan, Yunanistan, Özbekistan, Bangladeş ve Fas'a 618 milyon dolar ihracat yapıldığını dile getirdi.

- "15 bin kişilik istihdam"

Kentte ihracatta en çok yükselişi iklimlendirme sektörünün gerçekleştirdiğine dikkati çeken Zabun, şunları kaydetti:

"Buna göre en çok ihracat yapılan ülkelere satışta yüzde 10,4 artış gerçekleştirildi. İhracatın sektörlere dağılımında ise tekstil, demir ve demir dışı metaller, hazır giyim ve konfeksiyon, kağıt, iklimlendirme sanayisi ana ekseni oluşturdu. Bu sektörler, toplamda 945,7 milyon dolarlık ihracatla 2017 yılına göre yüzde 7,4'lük artış gösterdi. En çok yükselişi ise iklimlendirme sektörü yüzde 34,7'lik artışla sağladı."

Yaklaşık 40 milyar liralık ekonomisi ve bin 800 sanayi işletmesiyle Türkiye ekonomisine katkı sağladıklarını vurgulayan Zabun, 2018'de 6 milyar dolar sanayi üretimi ile 150 bin kişilik istihdam sağlayan Kahramanmaraş'ın, 2019'da sanayi üretimini ve ihracat performansını artıracağını, bunun için de gerekli moral, motivasyon ve inanca sahip olduğunu söyledi.