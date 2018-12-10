Kahveler Turkcell Platinum'dan

İSTANBUL (AA) - Turkcell'in ayrıcalıklar dünyası Turkcell Platinum, sunduğu ayrıcalıklarla kullanıcılarına daha fazla keyif ve konfor yaşatmayı sürdürüyor.



Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, müşterilerine hayatın her alanında keyif, konfor ve hız katmak için ayrıcalıklar sunan Turkcell Platinum, müşterilerinin keyfine kahve katıyor.

Her ay fizy'den 5 şarkı dinleyen, Dergilik'ten 5 dergi okuyan ve TV+'dan 5 farklı günde 5'er dakika TV izleyen her müşteri Turkcell Platinum'un Dijital Şampiyonları olarak Caribou Coffee'den bir kahve ile ödüllendiriliyor.

Kahve ayrıcalığından yararlanmak için, Turkcell Platinum uygulamasındaki "Kahve Keyfiniz Platinum'dan" sayfasında yer alan kahve bardağına tıklayarak çekirdekleri takip etmek yeterli olacak. Dergilik, fizy ve TV+ kullandıkça sayfadaki kahve çekirdekleri ve kahve bardağı dolmaya başlayacak. Çekirdeklerin tümü dolduğunda, hediye kahve Caribou Coffee'de hazır olacak. Kahve hediyesi kazanan müşterilere hatırlatma görevi Platinum'da olacak. fizy, Dergilik ve TV+ ürünlerini aktif kullanmaya devam eden müşteriler, her 30 günde bir kahve hediyesi daha alacak.



- Her ay yüzlerce ayrıcalık Turkcell Platinum'da

Öte yandan Turkcell Platinum, interneti bol paketler sunmaya da devam ediyor. TV+, fizy, Dergilik ile cep telefonundan TV izleme, müzik dinleme ve gazete-dergi okuma ayrıcalığını tatilde de yaşatan Turkcell Platinum, kışlık mekanlarda, yurt dışı seyahatleri ve vize işlemlerinde, konser ve aktivitelerde indirim ve avantajlar sağlıyor. Müşterilerine hayatın her alanında keyif, konfor ve hız katmak için ayrıcalıklar sunan Turkcell Platinum ayrıca, rüya şehirler programı kapsamında uçak bileti kazanma şansı sunuyor.

Turkcell Platinum müşterisi olmak ve özel ayrıcalıklarla ilgili daha detaylı bilgiye "www.turkcell.com.tr/platinum/ayricaliklar" internet adresinden ulaşılabiliyor.