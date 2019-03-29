Kalafatoğlu'nun tek hedefi daha fazla istihdam 

İşadamı Yasin Kalafatoğlu 1987 senesinde Koray Gönensin tarafından kurulan Korem’in yüzde 50 hissesini satın alarak, ülke ekonomisine katkı sağlamaya devam ediyor.Kalafatoğlu ile danışmanlık sektörü 2019 yılında atağa geçti Deniz Ticaret Odası üyesi de olan Kalafatoğlu 30 yılı aşkın bir süredir dış ticaret sektöründe başarılı işlere imza atıyor.



Kurumsal ve ulusal tecrübesiyle tüm kadro ve portföyünü Korem’e taşıyan ve yeni organizasyonuyla büyük projeler üstlenen Kalafatoğlu ''Büyümeye devam eden, Türkiye 2023 vizyonuna bağlı olarak ülkemize ve milletimize olan bağlılığımızı uzun yıllara dayanan engin tecrübe ve referanslarımız ile ülkemizin kurumlarının hizmetine sunmaktayız’ dedi.



Ülke ekonomisinin daha hızlı gelişmesi için bilgilerini ve birikimlerini paylaşan başarılı işadamı, tek hedefinin daha fazla istihdam ve ülke ekonomisine katkı sağlamak olduğunun altını çizdi.



Turizm, ulaşım, enerji gibi daha birçok sektörde hizmet veren firmaların 2018 ve 2019 yılında büyüme ve cirolarında artış sağladığını da belirten Yasin Kalafatoğlu ''Türkiye sanayileşerek büyüyor. Bu da tabiki çok önemli. Büyüme verisindeki tek olumsuzluk, yan dış talebin katkısındaki düşüş. Gün geçtikçe daha da büyüyen ekonomimiz, yatırımlarla tüm hızıyla devam ediyor. Daha fazla yatırım yapıp, istihdam artışı sağlamalıyız. İstihdam, sosyal ve ekonomik olarak iki boyutuyla da önemli bir konur" dedi.



İşsiz vatandaşın çalışmasının, ailesine ve çevresine katkı sağlaması, çocuklarının eğitimini karşılayabilmesi, terör ve benzeri oluşumlardan uzak kalabilmesi gibi önemli pozitiflikler barındırdığını aktaran Yasin Kalafatoğlu,, istihdam artışının ekonomik olarak çarkların daha fazla dönmesi, daha fazla üretim, daha fazla katma değer ve kalkınma hızının artması anlamına geldiğini belirtti.



Amerika kökenli olan ve ortak girişimle Türkiye'de büyümeyi hedefleyen AvenueConsulting firmasının CEO'luğunu yapan Yasin Kalafatoğlu, finans,ekonomi,hukuk dalında konusunda uzaman bir ekiple geniş bir ağda kurumsal firmalara danışmanlık hizmeti veriyor. Kaynak: Kalafatoğlu'nun tek hedefi daha fazla istihdam