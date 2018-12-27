Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar moda Trabzon Bursa dünya festival
Yerli üretene indirim
Havlu yüz güldürdü
Havlu yüz güldürdü
Toparlanma bekliyoruz
Toparlanma bekliyoruz
Ticarette sigorta devri
Ticarette sigorta devri
Siberde önemli adım
Siber adım atıldı

KalDer 2019'da yeni atılımlar yapacak

- KalDer Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Karyağdı: - "2019 yılı yeni atılımlar yaptığımız bir yıl olacak ve bölgemizdeki yaygınlığımızı daha da artıracağız"

KalDer 2019'da yeni atılımlar yapacak
banner17

ANKARA (AA) - Türkiye Kalite Derneği (KalDer) Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Karyağdı, "2019 yılı yeni atılımlar yaptığımız bir yıl olacak ve bölgemizdeki yaygınlığımızı daha da artıracağız." ifadesini kullandı.

KalDer Ankara Şubesinden yapılan yazılı açıklamada, Şubenin bu yıl yürüttüğü faaliyetlere ve 2019 yılı hedeflerine ilişkin bilgi verildi.

KalDer Ankara Şubesinin yıl içinde 31'i gönüllü, toplam 280 gün eğitim faaliyetinde bulunduğu, çeşitli kurumlara "Avrupa Kalite Yönetim Vakfı (EFQM) Mükemmellik Modeli", "Modern Yönetim Anlayışı" ve "Vatandaş Odaklılık ve Problem Çözme" eğitimleri verildiği bildirildi.

Ulusal çapta çeşitli etkinliklerle bin 200'e yakın katılımcıya ulaşıldığı ifade edilerek, Ankara'daki üst düzey yöneticileri bir araya getirmek amacıyla bu yıl ilk defa "KalDer Ankara Buluşmaları"nın organize edildiği belirtildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen KalDer Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Karyağdı, kurumların başarılarına katkı sağlamak için çalıştıklarını ifade etti.

Ankara'daki sanayi şirketlerinin uluslararası arenada rekabet güçlerinin artmasına katkıda bulunduklarını vurgulayan Karyağdı, şunları kaydetti:

"Bizim için esas olan Türkiye'ye değer katmaktır. Finansal ve yönetsel açıdan güçlü bir şekilde yeni yıla giriyoruz. 2019 yılı yeni atılımlar yaptığımız bir yıl olacak ve bölgemizdeki yaygınlığımızı daha da artıracağız."

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
KalderNazmi KaryağdıTürkiye Kalite Derneği
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1