KalDer Yönetim Kurulu Başkanlığına Görgün Özdemir seçildi

İSTANBUL (AA) - Türkiye Kalite Derneği (KalDer) Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine Otokoç Otomotiv Genel Müdürü Görgün Özdemir getirildi.

KalDer'in açıklamasına göre, gerçekleştirilen olağanüstü genel kurul toplantısı ile Görgün Özdemir, KalDer'in Yeni Yönetim Kurulu Başkanı olurken, derneğin yeni yönetim kurulu özel sektör, akademi dünyası, KOBİ ve sivil toplum kuruluşlarının kaliteye gönül vermiş ve deneyimli temsilcilerinden oluştu.

Yılmaz Bayraktar ve Süreyya Olam yönetim kurulu başkan yardımcısı, Barış Arat ise sayman olarak belirlendi. Yönetim kurulu üyeleri ise Ali Erman Aytaç, Alpöge Başar Çamlıbel, Anıl Yılmaz, Aydın Kuzualtı, Aylin Tülay Özden, Aynur Çiftçi, A. Burak Erdinç, Barış Arat, Bülent Özdoğan, Cem Haydar Bektaş, Ender Horata, Erdal Elbay, Fahir Altan, Mehmet Emin Direkçi, Mehmet Sadık Eser, Muhsin Çömden, Nazmi Karyağdı, Sami Arıcan, Tuba Canvar Kahveci'den oluştu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Görgün Özdemir, üstlendiği yeni görev dolayısıyla çok mutlu olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"KalDer, 'mükemmellik kültürünü yaşam biçimine dönüştürerek, ülkemizin rekabet gücünün ve refah düzeyinin yükseltilmesine katkıda bulunmak' misyonuyla mükemmellik ve kalite yolculuğunu tüm paydaşların katkıları ile sürdürmeye devam edecektir. KalDer'in ülkenin kalkınma sürecinde çok önemli bir işlevi var ve bu işlevi özel sektör, kamu ve sivil toplum kuruluşu ayırt etmeksizin çeyrek asrı aşkın süredir sürdürüyor. Yeni yönetim kurulu olarak Türkiye'nin KalDer'i sloganıyla yola çıktık. KalDer, çağdaş ve rekabetçi bir yönetim modelini topluma sunan 'profesyonel gönüllü' bir sivil toplum kuruluşudur. Türkiye'nin dört bir yanındaki şube ve temsilciliklerimiz ile “Mükemmellik Kültürü”nün ülkemizin her noktasındaki kurum ve kişilere, sürdürülebilir şekilde yayılımını sağlamayı hedefliyoruz."





- Özdemir'in özgeçmişi





Koç Topluluğu'nda 30 yılı aşkın süredir görev yapan Özdemir, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun olduktan sonra Boğaziçi Üniversitesi'nde aynı fakültede yüksek lisansını tamamladı. İş hayatına Koç Holding'de adım atan Özdemir, 8 yıl Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak çalıştığı Otokoç Otomotiv'de 10 yıldır Genel Müdürlük görevini yürütüyor.

Bu görev boyunca, United Nations Global Compact ve Women Empowerment Principles WEPS platformlarının destekçisi olan Özdemir, KalDer ve Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği'nin yönetim kurulunda da görev aldı.

Türkiye Fotoğrafçılık Vakfı Kurucu Üyesi olan Özdemir'in, halen İstanbul Ticaret Odası İTO Meclis Üyeliği ve İTO Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi Mütevelli Heyeti Üyeliği bulunuyor.