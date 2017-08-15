Kale biberinin ihracatı yeni tesisle artacak

DENİZLİ (AA) - MEHMET ALİ İLNEM - Denizli'nin Kale ilçesinde yetiştirilen, iri boyutu ve etli yapısıyla tanınan "Kale biberi"nde ihracatın artırılması için çalışma başlatıldı.

Maraş ve Şanlıurfa biberleriyle birlikte Türk Patent Enstitüsü tarafından coğrafi işaret tescili alan üç türden biri olan Kale biberinde hasat sezonu sürüyor.

Mikroklima özelliği gösteren Alanyurt, Demirciler, Gökçeören, Habibler ve Özlüce mahallelerini kapsayan Akçay Havzasında yetiştirilen Kale biberi, ince kabuğu, etli yapısı ve yüksek yağ oranı dolayısıyla tercih ediliyor.

Tane başına ağırlığın 150 ile 350 gram arasında değiştiği Kale biberi, toplandıktan sonra ipe dizilerek gölgede yaklaşık 2 ay kurumaya bırakılıyor.

Kale Belediye Başkanı Erkan Hayla, AA muhabirine, "Kale biberi"nin saman sarısı rengiyle diğer biberlerden ayrıldığını, ince kabuklu ve kalın etli özelliğiyle de kurutmaya çok uygun olduğunu söyledi.

Yapılan analizlerde özellikle potasyum ve C vitamini yönünden zengin olduğu görülen bu biberi raf ömrünün çok az olması nedeniyle ancak kuruttuktan sonra pazara sunabildiklerini ifade eden Hayla, geçen yıl iç piyasaya 20 bin ton kuru biber gönderdiklerini, bu yıl da bu rakamın biraz üzerine çıkmayı umduklarını dile getirdi.

Biberin gölgeli bir ortamda kurutulması gerektiğini belirten Hayla, şöyle konuştu:

"Kale biberi, coğrafi işaretle korunmasına rağmen yeteri kurutma kapasitesi olmadığı için hak ettiği yerde değil. Örneğin ihracat pazarlarına gönderemiyoruz. İlçedeki genç girişimciler, internet üzerinde pazarlama yapıyor. Gayet başarılı olduklarını görüyoruz. İnternetten pazarlama aracılığıyla geçen yıl yaklaşık 10 ton biber ihraç edildi. Genellikle Almanya, İsviçre, Fransa ve Türkler'in yoğun yaşadığı diğer ülkelere gönderildi."

Biberi dünya pazarlarına daha hızlı sunabilmek için kurutma süresinin kısaltılması gerektiğini vurgulayan Hayla, bunu sağlayacak modern kurutma tesisinin de belediye tarafından ilçe merkezinde inşa edileceğini söyledi.

Bölgenin biberini çok kısa sürelerde kurutabilecek bir tesis üzerinde çalıştıklarını dile getiren Hayla, şu bilgileri verdi:

"Almanya’dan makine siparişi verdik. Yaklaşık 3 bin metrekare kapalı alana sahip olacak tesisi ilk etapta belediye olarak işleteceğiz. Yarı jeotermal yarı elektrik sistemi ile çalışacak tesisle biberleri bir hafta içinde kurutabileceğiz. Burada kurutulan biberleri firmalarla görüşerek bekletmeden satmak istiyoruz. Tesisi kurduğumuz zaman biberimizi daha fazla ihraç etme şansı bulacağız. Bu sayede ilçe ekonomisine de önemli bir katkı sağlayacağımızı düşünüyoruz."