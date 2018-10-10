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Kale Endüstri Holding’den enflasyonla mücadeleye destek

- Kale Endüstri Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sedat Özgür: - "Kale Kilit markalı kilit ürünlerimiz ile Kale Alarm sistemlerinin ürün ve hizmetlerinde uygulayacağımız yüzde 10 indirimle biz de desteğimizi somut bir şekilde ortaya koyuyoruz"

Kale Endüstri Holding’den enflasyonla mücadeleye destek
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İSTANBUL (AA) - Kale Endüstri Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sedat Özgür, Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı’nın enflasyonla mücadele ve fiyat istikrarının korunması adına son derece önemli bir çıkış olduğunu düşündüklerini belirterek, "Bu inançla, Türkiye’nin lider kilit üreticisi olarak sürece katkıda bulunacak her türlü desteği vermeye hazırız." ifadelerini kullandı.

Özgür, Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'na ilişkin yaptığı yazılı açıklamasında, enflasyonla mücadele çalışmalarının başarıya ulaşmasında iş dünyasının atacağı adımların da önemli katkısının olacağını vurguladı.

Kale Kilit markalı kilit ürünleri ile Kale Alarm sistemleri ürün ve hizmetlerinde uygulayacakları yüzde 10 indirimle desteklerini somut bir şekilde ortaya koyduklarını ifade eden Özgür, "Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı’nın enflasyonla mücadele ve fiyat istikrarının korunması adına son derece önemli bir çıkış olduğunu düşünüyor, programın olumlu sonuçlarını hızla alacağımıza inanıyoruz. Bu inançla, Türkiye’nin lider kilit üreticisi olarak sürece katkıda bulunacak her türlü desteği vermeye hazırız." değerlendirmesinde bulundu.


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Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı
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