Kale Grubu'ndan 230 Milyon Dolar Yatırım

Kale Grubu Başkanı ve CEO’su Zeynep Bodur Okyay, “Köklerden göklere uzanan üretim yolculuğumuzu, güncel gelişmeler ve trendler doğrultusunda faaliyet alanlarımızı çeşitlendirerek sürdüreceğiz” dedi. Grup, anahtar teslim güneş enerji sistemlerinin yanı sıra enerji depolama sistemleri, yakıt pilleri ve hidrojen enerjisi gibi ileri enerji çözümlerine yönelik yatırım fırsatlarını araştırıyor.

25 Temmuz akşamı halk konseriyle başlayan Seramik Bayramı kutlamalarında, 65. Yıl Kaleseramik Toprak ve Sanat Çınarı Sergisi’nin Açılışı, mevlit, geleneksel sünnet töreni ve 5, 10, 15, 20,25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 ve 65. yıllarını tamamlayan çalışanlar ve bayiler için Kıdem Ödül Töreni düzenlendi.

Kale Grubu’nun 65. Yılı onuruna, ressam Mehmet Sinan Kuran’ın öncülüğünde oluşturulan kolektif resim çalışması, Zeynep Bodur Okyay tarafından yapılan son dokunuşla tamamlandı. Mardin’den Isparta’ya, Erzurum’dan Mersin’e kadar 6 bine yakın kişinin hem ‘İyi Bak Dünyana’ perspektifini hem de 65. yıla dair duygularını yansıttığı kolektif resim büyük beğeni topladı.

Merhum Dr. (h.c) İbrahim Bodur tarafından 1957 yılında temelleri atılan Kale Grubu, doğduğu topraklar olan Çanakkale’nin Çan ilçesinde, 65. kuruluş yıl dönümü ve geleneksel Seramik Bayramını birlikte kutladı. T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ında katıldığı törende granit slab hattının temeli atılırken, bunu yeni yatırımların izleyeceği açıklandı.

Kale Grubu Başkanı ve CEO’su Zeynep Bodur Okyay, dünyada aile şirketlerinin ortalama ömrünün 25 yıl olduğu bir dönemde 65. Yıla erişmenin büyük mutluluk vesilesi olduğunu belirterek, “Rahmetli İbrahim Bodur’un, Çan’ın kuş uçmaz kervan geçmez günlerinde kurduğu hayaller, büyük emekler, büyük çabalar neticesinde; bugün kolları dünyayı saran, binlerce insanın evine ekmek götürmesine vesile olan bir şirketler grubuna dönüştü. Kendisi nereye varmak istediğini ve şirketimizi gelecekte nerede görmek istediğini çok net ortaya koymuştu. Bize düşen de onun çizdiği vizyonu izlemek ve günümüz şartlarına uyumlandırmak oldu.

Üretim, altyapı, ürün, pazarlama, dağıtım ve insan sermayesi konusunda sürdürülebilir olmak için akıllı yatırımlar yaparak bugünlere geldik. Başarılı bir iş için en tartışmasız unsur, birlikte yol aldığınız insanlardır. Ne mutlu bize ki, aynı yolu yürümekten büyük gurur duyduğumuz, üç kuşaktan çalışanlarımız, iş ortaklarımız, bayilerimiz ve paydaşlarımız oldu. Hepsine şükran borçluyuz…” dedi.

Zeynep Bodur Okyay: “Şevkimizi kaybetmiyor, yeni yatırım fırsatları araştırıyoruz”

Kale Grubu’nun DNA’sında sanayicilik kodlanmış bir grup olduğunu dile getiren Zeynep Bodur Okyay, sözlerine şöyle devam etti: “Küresel ve yerel pazardaki tüm zorluklara rağmen yatırım yapma şevkimizi asla kaybetmiyoruz. 2022-2026 döneminde 230 milyon doların üzerinde yatırım yapmayı planlıyoruz. Yatırım odağımızda yurt dışında büyüme, yeni iş alanları, dijital dönüşüm, inovasyon ve sürdürülebilirlik var. Önümüzdeki yıllarda ana faaliyet alanlarımızı destekleyen ve geliştiren katma değeri yüksek iş alanlarına odaklanacağız. Grubumuzun yapı sektöründe malzeme, izolasyon, proje ve uygulama alanlarındaki tecrübesinden güç alarak, çatı ve arazi tipi anahtar teslim güneş enerji sistem tasarımı ve kurulumu faaliyetlerini yürütmek üzere yeni yatırım fırsatlarını araştırıyoruz. Bunun yanı sıra enerji depolama sistemleri, yakıt pilleri ve hidrojen enerjisi gibi önümüzdeki yıllarda yaygınlaşması beklenen ileri enerji çözümlerine yönelik incelemelerimiz de devam ediyor. Köklerden göklere uzanan üretim yolculuğumuzu, güncel gelişmeler ve trendler doğrultusunda faaliyet alanlarımızı çeşitlendirerek sürdüreceğiz.”

Granit Slab yatırım hattının temeli atıldı

Her 27 Temmuz’da bir yatırımı hayata geçiren ya da bir yatırım müjdesi veren Kale Grubu, 65’inci yılında dayeni bir yatırımın temelini attı. 80x160/160x320 ebatlarda 6 milimetre, 10milimetre ve 20 milimetrelik Mat/Parlak granit üretimi gerçekleştirilecek yeni üretim hattının temeli, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve protokolün katıldığı bir törenle atıldı. Hattın, 32 milyon Euro yatırımla 2022 sonunda üretime başlaması planlanıyor. Granit slab hattı devreye girdiğinde, toplam kapasiteye katkısının 1,5 milyon metrekare, yıllık ciroya katkısının ise ortalama 500 milyon TL olması öngörülüyor. Kale Grubu Başkanı ve CEO’su Zeynep Bodur Okyay, dünya standartlarında en son teknoloji makine ve fırınlarla donatılacak hatta, üretimin yüzde 70’inin ihraç edileceğini ve ilk etapta 70kişiye istihdam sağlanacağını açıkladı.

İbrahim Bodur’u anmak için Toprak ve Sanat Çınarı Sergisi açıldı

Toplumun gelişmesi için her zaman sanata ve sanatçıya değer veren İbrahim Bodur’u anmak üzere, merhum iş adamıyla 50 yılı aşkın dostluğu olan seramik sanatçısı Mustafa Tunçalp tarafından hayata geçirilen 65. Yıl Toprak ve Sanat Çınarı Sergisi açıldı.

Sergide, 1962 yılında Kaleseramik’te başladığı stajla Kale Grubu ile tanışan, 1970 yılından itibaren Kalebodur Sanat Atölyesi'nde birikimlerini gençlere aktaran Tunçalp’in elinden çıkan 75 eser ziyaretçilerle buluştu. Kale Grubu Başkanı ve CEO’su Zeynep Bodur, serginin açılışında yaptığı konuşmada, “Rahmetli İbrahim Bodur, sanatı el üstünde tutan bir sanatseverdi. Günümüz çağdaş seramiğinin çok önemli temsilcilerinden ve ülkemizde konusunda en çok eser veren sanatçılarından biri olan Mustafa Tunçalp de bize babamın kıymetli emanetlerinden biri. Kendisini rahmet, özlem ve saygıyla anarken; değerli sanatçı Mustafa Tunçalp’e de dünden bugüne tüm katkıları için teşekküre diyoruz” dedi. Sanatçı Mustafa Tunçalp de “Dünya çapında üretim yapan Kaleseramik ve onun kurucusu İbrahim Bodur ile başlayan sanat serüvenimin bu en anlamlı son buluşması, Onun anısına saygı ve bu güzide kurumla aramda bitmeyen vefanın bir göstergesi…” diye konuştu.

Kale Grubu çalışanları ve paydaşlarından kolektif ‘aile resmi’

Seramik Bayramı kutlamalarının en önemli anlarından biri de Kale Grubu’nun 65. Yılı onuruna ressam Mehmet Sinan Kuran’ın öncülüğünde oluşturulan kolektif resim çalışmasının, Zeynep Bodur Okyay tarafından yapılan son dokunuşla tamamlanması oldu. Grubun İstanbul Levent’teki genel merkezinde haziran ayında başlatılan başlayan resim çalışmasına, Mardin’den Isparta’ya, Erzurum’dan Mersin’e kadar Grubun faaliyette bulunduğu şehirlerdeki çalışanlar ve tüm paydaşları da katkı sağladı. 6 bine yakın kişinin hem ‘İyi Bak Dünyana’ perspektifini hem de 65.yıla dair duygularını yansıttığı kolektif resim büyük beğeni topladı.

Kale Grubu Başkanı ve CEO’su Zeynep Bodur Okyay, “Hiçbir ayrım olmadan herkesin bir olduğu; köklerden göklere, evlerden kalplere uzanan 65. Yıllık yolculuğumuzun ruhunu yansıtan harika bir kolektif resim ortaya çıktı. Tam bir aile resmi oldu” derken, sanatçı Mehmet Sinan Kuranda şu değerlendirmeyi yaptı: “Zeynep Hanım’ın başlattığı bir fikir gelişti ve Türkiye genelinde dev bir projeye dönüştü. Kale ailesinde çalışan her bir kişinin ortak resmi. Meslek hayatımın en muhteşem projesi. Böyle bir şansa sahip olduğum için çok şanslıyım. Bu güzel birliktelikte emeği olan herkese çok teşekkür ederim.”

Kale Grubu’nun geleneksel Seramik Bayramı kutlamaları kapsamında ayrıca Çan Terminal’de halk konseri, mevlit, geleneksel sünnet töreni ve 5, 10, 15, 20,25, 30, 35, 40, 45, 50 ve 65. yıllarını tamamlayan çalışanlar ve bayiler için Kıdem Ödül Töreni düzenlendi.