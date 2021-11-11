Kale yeni tesislerinin kapısını açtı

Kale Kapı Pencere Sistemleri, Türkiye’nin dört bir yanındaki iş ortaklarını Çerkezköy’de bulunan fabrikasında ağırladı. Kale Kapı Pencere Sistemleri Yurt İçi Satış Müdürü Fehmi Sarsılmaz, misafirlerine 39 yılın ardından Güngören’den Çerkezköy’e taşınan Kale Kilit’in yeni fabrikasını ve ürün gruplarını tanıttı. Katılımcılar böylelikle Kale Endüstri Holding bünyesindeki tüm grup şirketlerinin ve ürünlerinin tek bir çatı altında toplandığı entegre üretim tesisini ilk kez görme şansı yakaladı.

Kale Kilit çatısı altında faaliyet gösteren Kale Kapı Pencere Sistemleri, Avrasya Pencere Fuarı sebebiyle Türkiye’nin farklı noktalarından İstanbul’a gelen pencere grubu iş ortaklarını Çerkezköy’de bulunan fabrikasında ağırladı. Kale Kapı Pencere Sistemleri Yurt İçi Satış Müdürü Fehmi Sarsılmaz’ın ev sahipliğinde gerçekleşen buluşmada misafirler için fabrika turu düzenlendi. Katılımcılar böylelikle büyük bir yatırımla hayata geçen entegre üretim tesisini ilk kez görme fırsatı yakaladı.

100’den fazla ülkeye ihracat

Fabrikalarının toplam 380 bin metrekarelik bir alana yayıldığını belirten Kale Kapı Pencere Sistemleri Yurt İçi Satış Müdürü Fehmi Sarsılmaz, şirketin tarihine ilişkin önemli bilgiler de paylaştı: “Kuruluş hikayemiz, 1953 yılında İstanbul Tahtakale'deki bir atölyede başladı. Üretim atölyemizde ilk yerli kilit imalatı gerçekleşti. Üretilen ürünlerin kalitesi kısa zamanda sektörde büyük kabul gördü ve Kale Kilit yeni yatırımlarla büyümeye devam etti. 1979 yılında artan taleple doğru orantılı olarak Türkiye’nin ilk entegre teknolojik kilit fabrikası Kale Kilit tarafından kuruldu. 2003 yılında ise Kale Kilit çatısı altında Kale Kapı Pencere Sistemleri üretime başladı. Kale Kapı Pencere Sistemleri olarak bugün üretimimizi burada, Avrupa'nın en büyük entegre kilit üretim tesisinde gerçekleştiriyoruz. Şirketimize değer katan çalışma arkadaşlarımızla kullanıcılarımızın değişen beklentilerine yönelik fonksiyonel ürünler hayata geçiriyor, ürünlerimizi 100’den fazla ülkeye ihraç ediyoruz.”

Türkiye’de kaldırma sürme sistemini üreten ilk marka

Fabrika turunun ardından iş ortaklarına tüm ürün gruplarının tanıtıldığı bir sunum yapıldı. Fehmi Sarsılmaz, Kale Kapı Pencere Sistemleri’nin öne çıkan ürünlerle ilgili ayrıntılı bilgiler paylaştı: “Kale Kapı Pencere Sistemleri olarak, PVC alüminyum kapı ve pencere sektörünün ispanyolet, tek açılım, çift açılım, cephe makası, devrilmeli sürme, katlanır sistem, kaldır sür gibi zengin ürün ailemizle pencere sektörünün ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Ürün ailemiz içerisinde öne çıkan ürünlerimizden biri olan Kale Safir Plus Çift Açılım Sistemimiz, kullanıcılara mükemmel ses ve ısı yalıtımı sunuyor. Standart açılım ve önce devir sonra aç sistemiyle uyumlu olan ürünümüz, mantar başlı güvenlikli pimler sayesinde tam koruma sağlıyor. Kale Aksu Katlanır Sürme Sistemimiz de katlanabilir yapısıyla balkon ve bahçe kapıları gibi açıklığı büyük olan alanlardan maksimum yararlanabilmesini sağlıyor.” Toplantı, Fehmi Sarsılmaz’ın iş ortaklarına katılımları için teşekkür etmesiyle son buldu.