Kalekim Ultralastic su yalıtımına hızlı ve güçlü çözüm sunuyor

İSTANBUL (AA) - Yapı kimyasalları markası Kalekim'in su yalıtım ve beton koruma harcı "Ultralastic", 2 saatte yağmura dayanım kazanması ve 16 saatte basınçlı suya dayanıklı hale gelmesiyle hızlı ve güvenilir çözümleri tüketici ve profesyonellerle buluşturuyor.

Kalekim'den yapılan açıklamaya göre, yüksek dayanımlı, hızlı, ekstra elastik su yalıtım ve beton koruma harcı Ultralastic daha sağlam, uzun ömürlü ve konforlu binaların inşa edilmesini sağlıyor.

Ultralastic, binayı korozyona karşı koruduğu için depreme karşı koruma açısından da önemli bir işlev görüyor.

Hem iç hem dış mekanlarda hızlıca uygulanabildiği gibi istenildiğinde üzeri kaplanabilen Ultralastic, üzeri kaplanmadan da yıllar boyunca yüksek performanslı su yalıtımı sağlayabiliyor.

Hızlı uygulama ve tuzlu sulara karşı dayanım istenen yerlerde özellikle tercih edilen Kalekim'in bu ürünü, işçilikten de tasarruf sağlıyor.

Ultralastic, uygulanmasından sadece 2 saat sonra yağmura dayanım kazanması, 16 saat sonra basınçlı suya dayanıklı hale gelmesi ve seramik kaplama işlemine başlanabilmesi gibi özellikleriyle öne çıkıyor.





- Zorlu koşullara karşı yüksek dayanıklılık





Zorlu koşullara ve yaşlanmaya karşı çok yüksek bir dayanıklılığa sahip ürünün, beton zeminlerin toprak zemine temas eden alanlarından, eski seramik ya da bitümlü kaplamalar üzerine varıncaya kadar çok geniş bir kullanım alanı bulunuyor.

Ultralastic, temel altı su yalıtımı, temel ve perde duvarlar, yaya ve yük trafiğine maruz kalan yüzeyler, hızlı uygulama istenen yerler, teraslar, balkonlar, havuz, su deposu gibi daimi ıslak bölgeler, banyo, duş, tuvalet gibi ıslak hacimli mekanlar, beton, sıva, şap gibi yüzeyler ve seramik altı su yalıtımında rahatlıkla kullanılıyor.

Ultralastic, alışılmış su yalıtım malzemelerine benzemeyen rengi ve hoş kokusuyla farklı bir uygulama deneyimi sunuyor. Fırça, mala, rulo veya püskürtme ile kolayca uygulanabilen Ultralastic, kalsiyum ve sodyum klorür gibi buz eritici tuzlara, deniz suyuna karşı betonu koruma altına alıyor.



