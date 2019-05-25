Kalekim yurt dışında yatırım ortaklığıyla büyümeye devam ediyor

İSTANBUL (AA) - ALİ ATAR - Kalekim Genel Müdürü Altuğ Akbaş, "Kalekim olarak özellikle Balkanlar ve Afrika'da farklı açılımlara ağırlık veriyoruz. Yatırım planlarımızda bir sonraki rotamız Kenya, Arnavutluk ve Cezayir olacak. Bu bölgelerde de yatırım ortaklığı modeliyle ilerleyeceğiz." dedi.



Akbaş, AA muhabirine, yapı kimyasalları sektörü ve Kalekim'in yeni dönem yatırımlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



Kale Grubu şirketlerinden Kalekim olarak 46. yılı geride bıraktıklarını belirten Akbaş, inşaat sektöründe kullanılan seramik yapıştırıcısından derz dolguya, ısı ve su yalıtımı ürünlerinden dekoratif sıva ve boyaya, endüstriyel zemin ürünlerinden her türlü harç ve katkı malzemelerine kadar çok geniş yelpazede üretim yaptıklarını anlattı.

Akbaş, Kalekim'in Türkiye’de yüzde 50’ye yakın pazar payına sahip olduğuna dikkati çekerek, Türkiye'de neredeyse her iki yapıdan birinde Kalekim ürünlerinin kullanılmasının da pazardaki güçlerini ortaya koyduğunu vurguladı.



Üretimlerini Türkiye'nin 7 şehrindeki fabrikalarında gerçekleştirdiklerini bildiren Akbaş, "Üretim faaliyetlerimizi İstanbul, Balıkesir, Yozgat, Isparta, Mersin, Erzurum ve Mardin tesislerimizde sürdürüyoruz. Toplam 1 milyon ton üretim kapasitesine sahibiz. Balıkesir'de 45 milyon lira yatırımla hizmete açılan 7'nci fabrikada, her türlü yapı kimyasalları ve boya üretiliyor. Teknoloji yoğun üretime geçilen fabrikada, toplam ciro hedefi 100 milyon lira seviyesinde." diye konuştu.



Akbaş, Türkiye'nin 7 bölgesindeki fabrikalarıyla hem ham maddeye hem de müşteriye yakın olduklarını belirterek, lojistik avantajlarla karbon salımının azaltılmasına da katkıda bulunduklarını anlattı.





- "Balkanlar ve Afrika'da farklı açılımlara ağırlık veriyoruz"





Kalekim Genel Müdürü Altuğ Akbaş, güçlü bir dağıtım ağıyla, ürünlerini 80 ülkede tüketici ve profesyonellerle buluşturduklarını belirterek, ihracatlarının yüzde 6'sını Avrupa Birliği ülkelerine, yüzde 35'ini Orta Doğu'ya, geri kalanını tüm dünyaya gerçekleştirdiklerini kaydetti.



Şirketin yurt dışı yatırımlarına da değinen Akbaş, "Yurt dışı pazarlarda yerinde üretime yönelerek küresel bir marka olma yolunda ilerliyoruz. Kalekim olarak özellikle Balkanlar ve Afrika'da farklı açılımlara ağırlık veriyoruz. Yatırım planlarımızda Kenya'dan sonraki rotamız Arnavutluk ve Cezayir oldu. Bu bölgelerde de yatırım ortaklığı modeliyle ilerleyeceğiz." dedi.



Akbaş, şunları kaydetti:

"Bizim ürünlerimiz pahada hafif, yükte ağır. Uzaklara taşındıkça maliyetten dolayı karlılığını yitirir. Biz de gözümüzü, ihracat yapmaktan çok yurt dışında büyümeye çevirdik. Yurt dışı pazarlarında yerinde üretim yapmayı kendimize hedef edindik. Bu kapsamda ilk aksiyonumuz Kenya'da başlattık. 2016 yılında Kenya'da bir yatırım projemiz başladı. Burada yerel iş birlikleri kurarak, lisanslı üretim ve know-how transferiyle faaliyet gösteriyoruz. Doğu Afrika pazarına, Kenya'dan açılarak pazar genişletme operasyonu gerçekleştirdik."





- Batı Afrika, Orta Doğu ve Yakın Doğu'da da birer fabrika hedefi





Akbaş, bir diğer yatırımlarının da Balkanlara açılmalarını sağlayacak Arnavutluk'ta olacağını belirterek, geçen haftalarda ortaklık sözleşmesinin imzalandığını ve gelecek aylarda tesisin üretime başlayacağını bildirdi.



Kuzey Afrika pazarına da Cezayirli bir ortakla gireceklerini aktaran Akbaş, 13 milyon dolarlık yatırım bedeliyle, bu yılın sonunda fabrikayı devreye alacaklarını söyledi.



Akbaş, gelecek dönemde Batı Afrika, Orta Doğu ve Yakın Doğu'da da birer fabrika açmayı planladıklarını belirterek, yurt dışında büyüme modellerinin bu bölgeler üzerinden devam edeceklerini kaydetti.





- Kalekim'in yeni boya markası Bi'Boya





Kalekim Genel Müdürü Akbaş, boya üretimlerini yeni boya markaları "Bi’Boya" adı altında iş modeliyle büyüteceklerini belirterek, boya üretimini bir merkeze topladıklarını ve yeni bir faza geçtiklerini söyledi.

Bi’Boya ile aynı zamanda yeni dijital uygulamaları da hayata geçirdikleri belirten Akbaş, "Bi'Boya, sadece bir boya markası olmanın ötesinde, ülkemizde online satış yapan bir boya platformu oldu. Bi'Boya, enerjik ve yenilikçi bakış açımızı simgeliyor. Bi'Boya, e-ticaret sistemiyle hayatı kolaylaştıran, enerjik ve güvenilir bir marka olarak pazarda fark yaratacak. Ustaların mesleki bilgi ve becerilerini de geliştiren bu sistem, aynı zamanda tüketicinin hayatını kolaylaştırıyor. Bi’Boya, alanında öncü olan bu sistemi, daha fazla usta ile Türkiye genelinde yaymayı hedefliyor." değerlendirmesinde bulundu.



