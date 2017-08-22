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Kaleseramik Genel Müdürlüğü'ne Okan Gedik getirildi

- Kaleseramik Genel Müdürlüğü'ne Okan Gedik atandı

Kaleseramik Genel Müdürlüğü'ne Okan Gedik getirildi

İSTANBUL (AA) - Kaleseramik Genel Müdürlüğü'ne Okan Gedik'in getirildiği bildirildi.

Kale Grubu'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaleseramik Genel Müdürlüğü'ne Okan Gedik atandı. Açıklamada görüşlerine yer verilen Okan Gedik, grubun iç piyasadaki başarısı ve uluslararası pazardaki pay ve imajını daha üst seviyeye taşımaya devam edeceklerini belirtti.

"Sektörün prestijli markaları Çanakkale Seramik, Kalebodur, Kale Banyo ve İtalyan 'Edilcuoghi' ve 'Edilgres' ile dünyanın dört bir yanındaki tüketicilerin beğenisine hitap eden Kaleseramik'in konumunu daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullanan Gedik, 14 Ağustos'ta yeni görevine başladı.

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Anahtar Kelimeler:
KaleseramikOkan Gedik
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