Kaleseramik’e ‘İnsana Saygı’ ödülü

İSTANBUL (AA) - Kaleseramik, İnsan Kaynakları Zirvesi’nde kariyet.net ‘İnsana Saygı Ödülü’ne layık görüldü.

Kaleseramik'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye’nin en büyük insan kaynakları platformlarından kariyer.net tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen ‘İnsana Saygı Ödülleri’ İstanbul'da Volkswagen Arena'da düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

Kaleseramik, İnsan Kaynakları Zirvesi’nde Türkiye’nin en prestijli İnsan Kaynakları Ödülleri’nden olan kariyet.net ‘İnsana Saygı Ödülü’ne layık görüldü.

Kaleseramik, 20 bini aşkın firma arasından tüm koşulları sağlayarak ödül almaya hak kazanan sayılı firmalardan oldu. Kaleseramik adına ödülü, İnsan Kaynakları Müdürü Kağan Özsarı, İşe Alım, Gelişim - Performans Yöneticisi Fatmanur Çakır Uzan ve İşe Alım - Gelişim Kıdemli Uzmanı Merve Ünal Yayık aldı.