Kalkınma ajansından Zonguldak, Bartın ve Karabük'e büyük destek

ZONGULDAK (AA) - GÖKHAN YILMAZ - Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) Genel Sekreter Vekili Elif Acar, Zonguldak, Bartın ve Karabük'e verilen desteklerin 9 yılda 68 milyon liraya ulaştığını belirtti.

Zonguldak, Bartın ve Karabük'e yönelik faaliyet gösteren BAKKA, mali, teknik ve güdümlü proje destekleriyle bölgenin kalkınmasına katkı sağlıyor.



BAKKA Genel Sekreter Vekili Elif Acar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kamu, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki iş birliğini geliştirmeyi amaçladıklarını söyledi.

Zonguldak, Bartın ve Karabük'te bütüncül bir kalkınmayı hedeflediklerini anlatan Acar, şöyle konuştu:

"Kalkınma ajansı olarak hem mali hem de teknik destekler sunuyoruz. Bunun yanında da stratejik çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Mali destekler kapsamında bugüne kadar yaklaşık 17 mali destek programı yürüttük ve bu program kapsamında da bölgemize yaklaşık 68 milyon liralık kaynak aktarımı sağlamış olduk. Bu kaynak aktarımıyla beraber bölgemizde başvuru sahiplerimizin eş finansmanıyla birlikte yaklaşık 147 milyonluk bir yatırım sağlanmış oldu. Biz bu kaynaklarımızı hem kar amacı güden kuruluşlarımıza, KOBİ'lerimize hem de kar amacı gütmeyen kuruluşlarımıza aktarıyoruz."

- "Yaklaşık 17 milyon tutarında güdümlü proje desteği olacak"

KOBİ'ler kapsamında ileri teknolojilerle makine parkı yenileme, araştırma geliştirme, üretim kapasitesi artırma, yeni pazarlar elde etme, insan kaynağı ve mühendislik altyapısını geliştirerek kurumsal kapasite artışı sağlama, ihracat, marka tescil ve patent potansiyelini artırma anlamında destek verdiklerini ifade eden Acar, kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlara ise yöresel ürünlerin ticarileşmesini sağlamak, eğitim ve farkındalık oluşturmak, insan kaynağını geliştirmek konusunda destek sağladıklarını söyledi.

Acar, kalkınma ajansının bölgede en önemli hareketinin paydaşlar arasındaki iş birliğini sağlamak ve çalışmalarda katalizör görevi görmek olduğunu kaydederek, "Hazırladığımız bölge planlarımızda bölgenin sorunlarına dikkati çekiyoruz. 'Mevcut sorunları neler ve bunlar nasıl çözülebilir?' bunlara da stratejiler geliştiriyoruz. Bu bizim başucu kitabımız. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın yönlendirmeleri, yönetim kurulumuzun onayıyla bu başucu kitabımıza uyarak mali, teknik desteklerimizi çıkıyoruz ve çalışma programlarımızı buna göre hazırlıyoruz. Daha önceden var olmayan paydaşlar arası iş birliği kültürünü geliştirmekte çok önemli bir yer tuttuğumuzu düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Şu ana kadar üç kentte de güdümlü projeleri önemli ölçüde tamamladıklarına dikkati çeken Acar, şöyle konuştu:

"Zonguldak'ta Devrek Baston Satış Merkezi Müzesi projemiz, Karabük ve Bartın'da da test ve inovasyon merkezi projelerimiz var. Bunlar da illerimiz için önemli bir proje olarak görülüyor. Önümüzdeki dönemde her üç ilimizde de yaklaşık 17 milyon tutarında güdümlü proje desteği olacak. Zonguldak'ta Üzülmez Kültür Vadisi, Karabük'te üniversitenin başvuru sahibi olduğu teknoloji geliştirme bölgesi, Bartın'da da üniversitenin sahip olduğu engelsiz yaşam alanı projesi."