Kalkınma Bakanı Elvan Kilis'te:

KİLİS (AA) - Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, "Eğer dünyada insanlık adına bir ödül verilecekse insanlık adına ödül verilecek bir il aranıyorsa bu il Kilis'tir. Yine insanlık adına bir ülkeye ödül verilecekse, ödül verilmesi gerek tek bir ülke vardır, bu da Türkiye'dir." dedi.

Elvan, Belediye Başkanı Hasan Kara'yı makamında ziyaretinde, Kilis'in yarın düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü olduğunu hatırlatarak, şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere uzun ömür diledi.

Bir ülkenin bağımsızlığına sahip çıkmanın şehitlerin emanetine sahip çıkmakla eş değer olduğunu ifade eden Elvan, Türk bayrağını birlik ve beraberlik içinde daha yükseklere çıkarmak istediklerini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bu hedeflere ilerlediklerini anlatan Elvan, "Kökü dışarıda olan bu hain FETÖ'cülere ve onların uzantısı olan postmodern işgalcilere karşı adeta 7 Aralık ve istiklal ruhuyla hareket etmiş, hainlere fırsat verilmemiştir." diye konuştu.

- "Kilis zeytini markalaşacak"

Kilis'te üretilen zeytinlerin markalaşması için bir dizi çalışmalar yapıldığını aktaran Elvan, "Kilizi" adı verilen markayla Kilis zeytinini daha iyi yerlere getirmeye çalıştıklarını söyledi. Elvan, şunları kaydetti:

"İnşallah önümüzdeki dönemde sadece Türkiye'ye değil tüm dünyaya bu zeytinyağını ulaştıracağız. Özellikle tanıtım ve diğer konularda destek verilecek. Zeytinciliğin geliştirilmesi konusunda da destek verilecek. Kilis zeytininin marka haline gelmesi noktasında her türlü çabayı göstereceğiz."

Bakan Elvan, bağcılık konusunda da önemli bir potansiyele sahip olan Kilis için destekler sunmayı hedeflediklerini, halkın refahını artıracak çalışmalar yapılacağını vurguladı.

- Kilis'in sığınmacılar konusundaki farkı

Kilis'in Suriyeli sığınmacılara iyi bir ev sahipliği yaptığını anlatan Elvan, şöyle devam etti:

"Eğer dünyada insanlık adına bir ödül verilecekse insanlık adına ödül verilecek bir il aranıyorsa bu il Kilis'tir. Yine insanlık adına bir ülkeye ödül verilecekse, ödül verilmesi gereken tek bir ülke vardır, bu da Türkiye'dir. 3 milyon Suriyeli insanı ülkemizde koruyor, kolluyoruz. İhtiyaç ve ne eksikleri varsa gideriyoruz. Kilis'te Kilis nüfusundan daha çok Suriyeli kardeşimiz yaşıyor. Bu kadar çok insan Kilis'te bulunmasına rağmen Kilis halkı onlara kucak açıyor. Bunun dünyada başka bir örneği yoktur."

Bakan Elvan, daha sonra 2018 yılında Kilis'te yapılacak yatırımlara ilişkin protokolü Belediye Başkanı Hasan Kara ile GAP İdaresi Başkanı Sadrettin Karahocagil'e imzalattı.

Kara, ziyaretin anısına Bakan Elvan'a yöresel hediyeler sundu.

Bakan Elvan, daha sonra Cumhuriyet Meydanı'ndaki yöresel lezzetlerin sergilendiği pazarın açılışını gerçekleştirip, stantları gezdi.