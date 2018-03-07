Kalkınma Bakanı Elvan soruları yanıtladı:

MERSİN (AA) - Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin, "Şundan emin olunuz, Afrin'in de terörden temizlenmesiyle birlikte Türkiye'nin önü daha da açılacaktır, ülke daha da güçlenecektir ve bölge üzerindeki ekonomi alanında Türkiye'nin ilişkileri daha da güçlü bir hale gelecektir." dedi.

Elvan, Kalkınma Bakanlığının desteği, Akdeniz İhracatçı Birlikleri, Mersin Ekonomi Platformu, Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası bölge ortaklığı ile NTV&Özgencil iş birliğiyle Mersin HiltonSA'da düzenlenen Akdeniz Ekonomi Forumu'nun açılışının ardından soruları yanıtladı.

Bakan Elvan, 2002 yılından bu yana her zaman vatandaşı, Türkiye ekonomisini ve iş dünyasını düşündüklerini söyledi. İş dünyasının her sorununu kendi sorunları olarak görerek çözüm noktasında adımlar attıklarını anlatan Elvan, "Bize güvenin. 2018 yılında da büyümeye, güçlü büyüme performansı göstermeye devam edeceğiz. Bu yıl için yüzde 5,5'lik bir büyüme hedefimiz var. Şu anki göstergelere, ihracattaki performansımıza baktığımız zaman bu büyümeyi yakalayabileceğimizi düşünüyoruz." diye konuştu.

Enflasyonla mücadelenin yine temel öncelikleri olacağını belirten Bakan Elvan, bu konudaki çalışmaların yoğun bir şekilde sürdürüldüğünü aktardı.

Elvan, Zeytin Dalı Harekatı'nın ekonomi üzerinde etkilerinin olup olmayacağının sorulması üzerine, şunları söyledi:

"Zeytin Dalı Harekatı öncesinde 2018 yılı bütçemizi hazırlarken özellikle savunma amaçlı giderlerimizde önemli bir artış sağladık. Biz, işimizi yaparken planlı, programlı yapıyoruz. Hiçbir zaman günübirlik hareket etmedik. Biz bütçemizin savunma harcamalarını artırdık, artırmamız gerekiyor, bütçemizde bununla ilgili gerekli artışı yaptık ve şu an itibariyle de bütçemizde herhangi bir olumsuz yansıması söz konusu değil."

Harekatın, ülkenin geleceği için önemini vurgulayan Elvan, şöyle devam etti:

"Afrin operasyonu gerçekten ülkemizin güvenliği açısından, özellikle terörizmle mücadele açısından son derece önem arz eden ve 80 milyon vatandaşımızın tek vücut olduğu bir harekat. Orada mücadele eden Mehmetçiklerimize, güvenlik mensuplarımıza muvaffakiyetler, şehit olan kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Şundan emin olunuz, Afrin'in de terörden temizlenmesiyle birlikte Türkiye'nin önü daha da açılacaktır, ülke daha da güçlenecektir ve bölge üzerindeki ekonomi alanında Türkiye'nin ilişkileri daha da güçlü bir hale gelecektir. Harekatın, Türkiye ekonomisine olumsuz bir yansıması bugüne kadar olmadı, bundan sonraki süreçte de olacağını hiç düşünmüyorum."

- 11. Kalkınma Planı

Bakan Elvan, 11. Kalkınma Planı'na ilişkin bir soruyu yanıtlarken de vatandaşların plana katkı yapmalarını istediklerini söyledi. Şu an itibariyle 100 binin üzerinde vatandaşın planla ilgili ankete katıldığını belirten Elvan, bunlardan çalışmaya gerçekten katkı sağlayacak 20 bine yakın kişinin görüşlerinin tek tek dikkate alındığını bildirdi.

Planla ilgili her ilde kadınlara, gençlere ve sivil toplum kuruluşlarına yönelik toplantılar düzenlediklerini anlatan Elvan, bu şekilde 12 bin kişiye ulaştıklarını söyledi.

Elvan, 11. Kalkınma Planı'nı haziran ayında Türkiye Büyük Millet Meclisine sunmayı hedeflediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Peki planın içinde ne var? Önce insan. Nitelikli bir insan altyapısı olmadan bir ülkenin gelişmesi, kalkınması mümkün değil ama özellikle yoğunlaştığımız alanların başında ithalatımızın yüksek olması ve ihracat ile ithalat arasında yaşanan sıkıntı var. Bunu giderme açısından önümüzdeki süreçte, örneğin 2023 yılına kadar raylı sistemler alanında kamuda tam olarak ne kadarlık yatırım yapacağız bunu ortaya koyacağız. Aşağı yukarı 17, 18 milyar avroluk bir yatırım yapacağız. Bakım ve onarım kısmını dahil ettiğimizde 35 milyar avroluk metro setleri, hızlı tren setleri alınacak ve bunun Türkiye'de üretimine yönelik bir çalışma grubumuz var 11. Kalkınma Planı'nda. Bir yol haritası ortaya koyacağız. Bir başka alan, yine dijital dönüşümün sağlanması. Biz verimliliği mutlak suretle artırmak zorundayız."



