Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
En uzun gecede cirosu yüzde 75 arttı
En uzun gecede cirosu yüzde...
Üst yönetimde önemli değişiklik oldu
Üst yönetiminde önemli değişiklik oldu
İkinci defa dünya faktoringcilerinin başkanı oldu
Faktoringciler ikinci defa başkan seçti
Serbest piyasa elektrik tüketicisne büyük fırsat sağlayacak
Serbestlik elektrik için büyük fırsat
AB'den Gümrük Birliği açıklaması
Güncelleştirme faydalı olacak

Kalkınma Bakanı Elvan'dan İTÜ'ye ziyaret

- Üniversitenin yönetim kurulu toplantısına katılan Elvan, İTÜ Arı Teknokent'te bulunan bazı Ar-Ge merkezlerinde incelemelerde bulundu

Kalkınma Bakanı Elvan'dan İTÜ'ye ziyaret

İSTANBUL (AA) - Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, İstanbul Teknik Üniversitesini (İTÜ) ziyaret ederek, yönetim kurulu toplantısına katıldı ve teknokentte incelemelerde bulundu.

Bakan Elvan'ı üniversitenin Ayazağa yerleşkesindeki ziyaretine gelişinde İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca ve üniversite yönetimi karşıladı.

Bir süre makamında, Karaca'dan bilgi alan Bakan Elvan, sonrasında üniversitenin yönetim kurulu toplantısına katıldı. Basına kapalı gerçekleşen yönetim kurulu toplantısında Prof. Dr. Karaca'nın sunum yaptığı, Bakan Elvan'ın ise bir konuşma gerçekleştirdiği öğrenildi.

Elvan, toplantı sonrası, üniversitede geliştirilen elektrikli bir otomobili kullanarak rektörlük binasından Elektrikli Araç ve Enerji Depolama Ar-Ge Merkezine geçti.

Elvan'a burada da elektrikle ve borla çalışan otomobiller hakkında bilgi verildi.

Sonrasında İTÜ Arı Teknokente gelen Elvan, buradaki önemli projeleri inceledi.

Bakan Elvan'a burada, Tıbbi Cihaz Ar-Ge ve Uygulama Laboratuvarı, Uydu Haberleşme ve Uzaktan Algılama Merkezi (UHUZAM), Tarımsal İzleme ve Bilgi sistemi Projesi (TARBİL) hakkında sunumlar yapıldı.

Sunumu yapılan merkezlerde incelemelerde bulunan Elvan, Türkiye'nin çalışan tek nükleer araştırma reaktörünü de ziyaret etti.


İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
ItüKalkınma BakanıLütfi Elvan
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.