Kalkınma Bakanı Elvan'dan İTÜ'ye ziyaret

İSTANBUL (AA) - Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, İstanbul Teknik Üniversitesini (İTÜ) ziyaret ederek, yönetim kurulu toplantısına katıldı ve teknokentte incelemelerde bulundu.

Bakan Elvan'ı üniversitenin Ayazağa yerleşkesindeki ziyaretine gelişinde İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca ve üniversite yönetimi karşıladı.

Bir süre makamında, Karaca'dan bilgi alan Bakan Elvan, sonrasında üniversitenin yönetim kurulu toplantısına katıldı. Basına kapalı gerçekleşen yönetim kurulu toplantısında Prof. Dr. Karaca'nın sunum yaptığı, Bakan Elvan'ın ise bir konuşma gerçekleştirdiği öğrenildi.

Elvan, toplantı sonrası, üniversitede geliştirilen elektrikli bir otomobili kullanarak rektörlük binasından Elektrikli Araç ve Enerji Depolama Ar-Ge Merkezine geçti.

Elvan'a burada da elektrikle ve borla çalışan otomobiller hakkında bilgi verildi.



Sonrasında İTÜ Arı Teknokente gelen Elvan, buradaki önemli projeleri inceledi.

Bakan Elvan'a burada, Tıbbi Cihaz Ar-Ge ve Uygulama Laboratuvarı, Uydu Haberleşme ve Uzaktan Algılama Merkezi (UHUZAM), Tarımsal İzleme ve Bilgi sistemi Projesi (TARBİL) hakkında sunumlar yapıldı.

Sunumu yapılan merkezlerde incelemelerde bulunan Elvan, Türkiye'nin çalışan tek nükleer araştırma reaktörünü de ziyaret etti.



