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Kalkınma Bakanlığından İKMAMM projesine onay

- Bursa Ticaret ve Sanayi Odası tarafından yenilikçi bir sanayi-üniversite iş birliği modeliyle kurulacak İleri Kompozit Malzemeler Araştırma ve Mükemmeliyet Merkezi projesini Kalkınma Bakanlığı onayladı - BTSO Başkanı Burkay: - "Mükemmeliyet merkezleri bir prototip üretim merkezi gibi çalışarak araştırma sonuçlarının ticarileştirilmesine öncülük edecek ve ticarileşmiş Ar-Ge çalışması sayısını artıracak"

Kalkınma Bakanlığından İKMAMM projesine onay

BURSA (AA) - Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından yenilikçi bir sanayi-üniversite iş birliği modeliyle kurulacak İleri Kompozit Malzemeler Araştırma ve Mükemmeliyet Merkezi (İKMAMM) projesine, Kalkınma Bakanlığından onay geldi.

BTSO'dan yapılan açıklamaya göre, İKMAMM projesi için bakanlıktan gelen onayla çalışmalar hızlandı. Yatırımların 2 yılda tamamlanmasıyla Bursa iş dünyası, bu merkezin imkanlarından faydalanabilecek. DOSAB'daki Bursa Teknoloji Koordinosyon ve Ar-Ge Merkezi (BUTEKOM) bünyesinde hayata geçecek merkez kompozit sektöründe Bursa ve Türkiye'nin aldığı payı güçlendirecek.

BUTEKOM tarafından özel sektör mantığı ile işletilecek merkezde, kompozit malzeme teknolojileri alanında lisansüstü eğitim, temel araştırma, uygulamalı araştırma, ürün geliştirme, üretim ve ticarileştirme faaliyetleri yapılacak. Merkez, çok disiplinli araştırmanın, öğrenmenin ve üretmenin oluşturacağı bir ekosistem gerçekleştirecek.

Açıklamada değerlendirmesine yer verilen BTSO Başkanı İbrahim Burkay, İKMAMM'ın otomotivden havacılık ve rüzgar enerjisine kadar birçok stratejik sektörde dönüşüm sağlayan, üretim, test, sertifikasyon ve eğitim faaliyetleri ile entegre edilmiş bir merkez olacağını belirtti. Burkay, İKMAMM'ı sadece bir araştırma merkezi olarak değil, sektörü ortak akıl ile buluşturan bir model olarak gördüklerini ifade etti.

Burkay, İKMAMM'ın şirketlerin rekabet gücünü artıracağını ve katma değeri yüksek üretime geçişi hızlandıracağını aktararak, "Merkezde kompozit malzeme üreten firmalarımız ile önemli projeler geliştirilecek. Mükemmeliyet merkezleri bir prototip üretim merkezi gibi çalışarak araştırma sonuçlarının ticarileştirilmesine öncülük edecek ve ticarileşmiş Ar-Ge çalışması sayısını artıracak. Bu sayede merkezimiz firmalarımızın katma değerli ürünleri üretmeleri noktasında tamamlayıcı bir kuruluş olarak işlev görecek." değerlendirmesinde bulundu.

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