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Kalkınma Bankasına 400 milyon dolar kredi

- Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in himayesinde, Türkiye Kalkınma Bankası ile ICBC Turkey arasında 400 milyon dolarlık kredi anlaşması imzalandı

Kalkınma Bankasına 400 milyon dolar kredi

ANKARA (AA) - Türkiye Kalkınma Bankası ile ICBC (Çin Endüstri ve Ticaret Bankası) Turkey arasında 400 milyon dolarlık kredi anlaşması imzalandı.

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in himayesinde, Hazine Müsteşarlığında imza töreni düzenlendi.

Türkiye Kalkınma Bankasının kaynak çeşitliliğini sağlamak amacıyla Hazine garantisi olmaksızın, ICBC Turkey'den 400 milyon dolar kredi temin etmesine yönelik anlaşmaya, Türkiye Kalkınma Bankası Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Ahmet Buçukoğlu ile ICBC Turkey Genel Müdürü Gao Xiangyang imza attı.

Söz konusu kredi, Türkiye Kalkınma Bankasının kurumsal finansman faaliyetlerinde kullanılacak.

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