Kalkınmanın yeni trendi, fuarcılık

ANTALYA (AA) - HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Turizm ve tarımın dışında fuarcılık sektöründe de etkin rol oynayan Antalya, yılda ortalama 13 önemli büyük fuara ev sahipliği yaparak milyonlarca kişiyi ağırlıyor.

Antalya Fuarcılık İşletme ve Yatırım AŞ (ANFAŞ) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bıdı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fuarcılığı kalkınmada yeni trend olarak değerlendirdi.

Fuar sektörünün hem ekonomiyi hem turizmi canlandırdığına işaret eden Bıdı, Antalya'nın son yıllarda fuar sektöründe iyi bir ivme yakaladığını söyledi.

- "Fuarlar kentin dünyaya açılan kapısı"

Bir kentte fuar düzenlendiğinde otel, taksi, restoran gibi tüm esnafın kazançlı çıktığını ifade eden Bıdı, şöyle devam etti:

"Fuarların ülke ekonomisine ne derece katkı sağladığını henüz kimse tam idrak edemedi. Bir fuardan 100 lira kazanılıyorsa bunun 85 lirası şehirde kalıyor. Ülkeye döviz getirisi var. Fuar için gelenler iş insanı, iş görüşmesine geliyor, zengin kişiler. Buraya gelince en iyi otelde konaklamak ister, en iyi lokantada yemek yemek ister. Memnun kaldığı takdirde ailesiyle tekrar gelmek isteyecektir. Bu potansiyelin çok iyi değerlendirilmesi gerekiyor. Başta Almanya olmak üzere, Avrupa ülkeleri fuarlardan inanılmaz para kazanıyorlar."

Fuarları kentler için "dünyaya açılan kapı" olarak nitelendiren Bıdı, bu etkinliklerde ticaret köprüleri kurulduğunu ve dostlukların pekiştiğini vurguladı.

- "Yılda en az 35-40 fuar yapmamız gerekiyor"

Sağladığı katma değer dikkate alındığında fuarların daha çok desteklenmesi gerektiğine işaret eden Bıdı, şunları kaydetti:

"Antalya'da yılda 13 fuar düzenliyoruz, ama bu sayının çoğalması lazım. 52 haftanın en az 40 haftasında 35-40 fuar yapmamız gerekiyor. Çünkü yeterince potansiyelimiz var. Türkiye'nin en büyük ikinci fuar alanına sahibiz. 40 bin metrekare kapalı alan, 40 bin metrekare garajımız, 50 bin metrekare önde park alanımız, bin kişilik konferans salonumuz ve 25 irili ufaklı birebir görüşme odalarımız var."

- "Growtech Fuarına en az 500 bin katılım bekliyoruz"

Bu yıl Antalya'da 13 önemli büyük fuar düzenleneceğini aktaran Bıdı, 100 ülkeden katılımcı beklediklerini bildirdi.

En büyük fuarın 27-30 Kasım tarihlerinde yapılacak "Growtech Uluslararası Sera, Tarım Ekipmanları ve Teknolojileri Fuarı" olacağını aktaran Bıdı, bu organizasyona en az 500 bin kişinin katılmasını beklediklerini söyledi.



Geçen yıla göre organizasyon sayısında yüzde 30 artış olduğunu da belirten Bıdı, gelecek yıl konsepti geliştirerek fuar sayısını daha da artırmak istediklerini sözlerine ekledi.



