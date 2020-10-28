Kalkınmaya tam destek verdi aktiflerini yüzde 35 artırdı

2020’nin üçüncü çeyreğinde aktiflerini geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 35 oranında artırarak 24,9 milyar TL’ye yükselten Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası’nın kredi tutarı da 19,6 milyar TL'ye ulaştı. Yılın üçüncü çeyreğinde 336 milyon TL net kâr açıklayan Banka, kredi hacminde ikinci çeyreğe göre yüzde 14,4 artış sağladı.

Türkiye'nin kalkınma öncelikleri doğrultusunda kalkınma ve yatırım bankacılığı işlevlerini rekabetçi ve dinamik bir şekilde yerine getirmeye devam eden Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası’nın güçlü büyüme ivmesi, 2020’nin üçüncü çeyreğinde de hız kesmedi. Banka, açıkladığı üçüncü çeyrek finansal sonuçlarına göre aktiflerini geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 34 artırırken faaliyet gelirleri de yüzde 4,9 artmıştır. Bankanın toplam aktiflerinin yüzde 79’unu oluşturan kredileri 2020 yılının ilk dokuz aylık periyodunda geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 33 artarak 19,6 milyar TL'ye ulaştı. Üçüncü çeyrek kârını 336 milyon TL olarak açıklayan Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası’nın sermaye yeterlilik oranı eylül ayı itibariyle yüzde 20,2 olarak açıklandı.

Salgının ekonomi üzerindeki etkilerinin giderilmesi amacıyla ekonomi yönetimi tarafından uygulanan politikaları destekleyen ve kademeli normalleşme döneminde aktif rol alan Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası’nın brüt takipteki kredilerinin toplam kredilere oranı ise, geçen yılın aynı dönemine göre 0,27 puan değişerek 2020 yılının üçüncü çeyreğinde yüzde 0,54 düzeyinde gerçekleşti.

Normalleşme döneminde sürdürülebilir kalkınmaya tam destek

Koronavirüs salgının etkilerinin hissedildiği ikinci çeyrek dönemiyle beraber sürdürülebilir kalkınmaya ve salgının ekonomik etkilerinin azaltılmasına yönelik faaliyetlere hız verdiklerini belirten Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Genel Müdürü İbrahim Öztop “Ekonomi yönetimi tarafından salgının olumsuz etkilerini gidermek için uygulanan kapsamlı ve destekleyici maliye politikaları ve Merkez Bankası’nın finansal piyasaların, kredi kanalının ve firmaların nakit akışının sağlıklı işleyişini devam ettirmek adına aldığı tedbirler çerçevesinde, Banka olarak üzerimize düşen sorumluluğun farkındayız. Üçüncü çeyrek döneminde de kalkınma finansmanı kuruluşlarından temin edilen uluslararası kaynaklar, ülkemizin üretim potansiyelinin artırılması ve koronavirüs salgınının ekonomik faaliyet ve istihdam üzerindeki etkilerinin dengelenmesi için büyük önem arz ediyor.” dedi.

Bankanın bu dönemde kazandırdığı kaynaklarla üretim yapan işletmelere can suyu sağladığını ifade eden İbrahim Öztop, “Bankamız yılın üçüncü çeyreğinde de ekonomiye desteğini sürdürmüştür. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kaynaklı 18 milyar TL’lik 10 yıla kadar vadeli Yatırıma Destek TL kredisi ile Yeni Ekonomi Programı’nda önceliklendirilen sektörlerde faaliyet gösteren imalat sanayi firmalarını uygun koşullarda desteklemeye başladık. Ayrıca koronavirüs salgınının ekonomik faaliyet ve istihdam üzerindeki etkilerinin dengelenmesi için Ağustos ayında Asya Altyapı Yatırım Bankası’ndan temin ettiğimiz 300 milyon dolar tutarındaki Covid-19 kredisinin ardından, Dünya Bankası ile 250 milyon dolarlık bir kredi anlaşması imzaladık. Bu krediler aracılığıyla ekonomimizin bel kemiği olan KOBİ’lerimizi destekleyeceğiz.

Türkiye'nin kalkınma hedefleri doğrultusunda yatırımlara sağladığı kredi desteğiyle, sürdürülebilir büyümeye katkı sağlayan Bankamız, sorumlu bankacılık anlayışı ve sürdürülebilir kalkınma odağı ile sahip olduğu sermayeyi en verimli şekilde kullanarak ülke ekonomisine destek olmaya devam edecektir.” şeklinde konuştu.