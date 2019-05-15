Kambiyo işlemlerinde vergi düzenlemesi

ANKARA (AA) - Kambiyo muamelelerinde satış tutarı üzerinden binde 1 oranında Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV) tahsil edilecek.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, BSMV oranı, kambiyo muamelelerinde satış tutarı üzerinden binde 1 olarak uygulanacak.

Bankalar ve yetkili müesseselerin kendi aralarında veya birbirlerine yaptığı kambiyo satışları, Hazine ve Maliye Bakanlığına yapılan kambiyo satışları ile döviz kredisinin ödenmesine yönelik olarak döviz kredisi kullanılan ya da kullanımına aracılık eden banka tarafından kredi borçlusuna yapılan kambiyo satışlarından ise söz konusu vergi alınmayacak.

Kambiyo muamelelerinde satış tutarı üzerinden alınan BSMV oranı 2008'de sıfıra indirilmişti.