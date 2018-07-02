İSTANBUL (AA) - Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği'nin (TSPB) toplumu tasarrufa yönlendirmek amacıyla bu yıl 5'incisini düzenlediği "Kamera Elinde Geleceğin Cebinde" kısa film yarışması başvurularını bekliyor.

TSPB'den yapılan açıklamaya göre, yarışmada birinci omayı başaran filmin yönetmeni 12 bin 500 TL değerinde yatırım fonunun sahibi olacak.

İkinciye 10 bin TL, üçüncüye 7 bin 500 TL değerinde yatırım fonu kazandıracak yarışma sonunda ilk 10'a giren yarışmacılar, TSPB tarafından düzenlenen bir günlük eğitimlerden birine ücretsiz katılma imkanı ve bir yıl süreli İKSV Kırmızı Lale Kart Üyeliği kazanacak.



"Bulmacalı Senaryo" konseptiyle düzenlenen yarışmada, tasarruf ve yatırımın önemi işlenecek. Yarışmaya katılmak isteyenlerin, belirlenen 20 kelimeden en az 10 tanesini kullanarak çektikleri 3 dakikayı aşmayan filmlerini 14 Eylül 2018'e kadar "www.kameraelindegelecegincebinde.com" sitesi üzerinden doldurdukları formla birlikte elden, iadeli taahhütlü posta yoluyla veya kurye/kargo aracılığıyla teslim etmesi gerekiyor. 18 yaşını dolduran herkesin katılımına açık olan yarışmaya katılmak için herhangi bir ücret ödenmiyor.

Filmde geçmesi gereken 10 kelime şöyle; "bütçe", "birikim", "yatırım", "birikim ve yatırım hedefi", "gelecek ve risk", "yaşam süresinin uzaması", "emeklilik", "yatırım vadesi (kısa, orta, uzun)", "finansal planlama", "pay (hisse)", "tahvil", "borçlanma aracı yatırım fonu", "hisse senedi yatırım fonu", "kira sertifikası", "portföy ve portföy dağılımı", "bireysel emeklilik", "aracı kurum", "portföy yönetim şirketi", "banka" ve "yatırım danışmanı".