Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar dünya Trabzon bilim Foça ekonomi
Çin'den alıcılar geliyor
Çin'den alıcılar geliyor
En çarpıcı rapor
En çarpıcı rapor
DÖKTAŞ'ta işlem tamam
DÖKTAŞ'ta işlem tamam
Yeni başkanını seçti
Yeni başkanını seçti
Sermaye artırım kararı
Sermaye artırım kararı

"Kamera Elinde Geleceğin Cebinde" kısa film yarışması

İSTANBUL (AA) - Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği'nin (TSPB) toplumu tasarrufa yönlendirmek amacıyla bu yıl 5'incisini düzenlediği "Kamera Elinde Geleceğin Cebinde" kısa film yarışması başvurularını bekliyor. TSPB'den...

İSTANBUL (AA) - Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği'nin (TSPB) toplumu tasarrufa yönlendirmek amacıyla bu yıl 5'incisini düzenlediği "Kamera Elinde Geleceğin Cebinde" kısa film yarışması başvurularını bekliyor.

TSPB'den yapılan açıklamaya göre, yarışmada birinci omayı başaran filmin yönetmeni 12 bin 500 TL değerinde yatırım fonunun sahibi olacak.

İkinciye 10 bin TL, üçüncüye 7 bin 500 TL değerinde yatırım fonu kazandıracak yarışma sonunda ilk 10'a giren yarışmacılar, TSPB tarafından düzenlenen bir günlük eğitimlerden birine ücretsiz katılma imkanı ve bir yıl süreli İKSV Kırmızı Lale Kart Üyeliği kazanacak.

"Bulmacalı Senaryo" konseptiyle düzenlenen yarışmada, tasarruf ve yatırımın önemi işlenecek. Yarışmaya katılmak isteyenlerin, belirlenen 20 kelimeden en az 10 tanesini kullanarak çektikleri 3 dakikayı aşmayan filmlerini 14 Eylül 2018'e kadar "www.kameraelindegelecegincebinde.com" sitesi üzerinden doldurdukları formla birlikte elden, iadeli taahhütlü posta yoluyla veya kurye/kargo aracılığıyla teslim etmesi gerekiyor. 18 yaşını dolduran herkesin katılımına açık olan yarışmaya katılmak için herhangi bir ücret ödenmiyor.

Filmde geçmesi gereken 10 kelime şöyle; "bütçe", "birikim", "yatırım", "birikim ve yatırım hedefi", "gelecek ve risk", "yaşam süresinin uzaması", "emeklilik", "yatırım vadesi (kısa, orta, uzun)", "finansal planlama", "pay (hisse)", "tahvil", "borçlanma aracı yatırım fonu", "hisse senedi yatırım fonu", "kira sertifikası", "portföy ve portföy dağılımı", "bireysel emeklilik", "aracı kurum", "portföy yönetim şirketi", "banka" ve "yatırım danışmanı".

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Kamera Elinde Geleceğin CebindeTSPB
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5