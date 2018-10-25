Kampüs içi ulaşımda elektrikli otonom araç kullanılacak

İSTANBUL (AA) - Türkiye'de üniversitelerde kampüs içi ulaşımda kullanılmak üzere üretilen ilk yerli ve elektrikli otonom araç OTOMOD'un ilk denemeleri gelecek ay İstanbul Teknik Üniversite (İTÜ) kampüsünde yapılacak.

Aracı geliştiren teknoloji şirketi KODECO'dan yapılan açıklamada, projenin, FEV Türkiye ile ortak yürütüldüğü belirtildi.

Aracın konumunu belirlemesine yardımcı olacak kontrol yazılımlarının tamamen yerli olanaklarla geliştirildiğine işaret edilen açıklamada, yaya ve araç trafiğine açık kampüslerde sürücüsüz olarak otonom hareket edecek elektrikli araç OTOMOD'da direksiyon, gaz ve fren pedalı bulunmayacağı bildirildi.

Açıklamada, projenin ilk örneğinin üretim çalışmalarına KODECO'nun İzmir'deki atölyesinde devam edildiği kaydedilerek, "Proje iki prototip araç ve mobil uygulama çağrı sistemiyle hayata geçirilecek. Saatte 45 kilometre hıza çıkabilecek ve dört yolcu kapasitesi bulunacak OTOMOD'un ilk denemeleri gelecek ay sonunda İTÜ Ayazağa kampüsünde gerçekleştirilecek. Araç üniversite, hastane ve hava alanı gibi kampüslerde yayaların kısa mesafe ulaşımlarını kolaylaştırma amacıyla geliştirildi." ifadeleri kullanıldı.

Otonom sürüş, elektrikli araç, yazılım geliştirme, simülasyon, stil tasarım, bilgisayar destekli üç boyutlu tasarım ve prototip üretimi alanlarında uzman 20 Türk mühendisin görev aldığı projenin 30 ayda tamamlanması planlanıyor.

- "İhracata önemli katkı sağlayacak"

Açıklamada görüşlerine yer verilen KODECO'nun Kurucusu ve Genel Müdürü Kerem Odabaşı, şirket olarak yaratıcı tasarım ve yenilikçi teknolojilerle geleceğin akıllı ve çevreci şehir ulaşımına yön verebilmeyi amaçladıklarını kaydetti.

Bu elektrikli araç projesiyle ulaşmak istedikleri hedeflere yönelik önemli bir adım attıklarını belirten Odabaşı, "Bir Türk markası olan KODECO'nun çatısı altında ticarileştirilecek olan bu otonom kampüs araçları sadece Türkiye'de değil, dünya pazarında da müşteriler ile buluşarak Türkiye’nin ihracatına önemli katkı sağlayacak." değerlendirmesinde bulundu.

FEV Türkiye Genel Müdürü Dr. Taner Göçmez de projeyle ulaşımı daha güvenli, kolay ve eğlenceli hale getirmeyi hedeflediklerine işaret ederek, "Tamamen elektrikli ve otonom aracı geliştirirken en ileri teknolojileri kullandık. Projemiz dünya standartlarında bir mühendislik örneği olacak." ifadelerini kullandı.