Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi Lübnan ODTÜ TEKNOKENT Hava Elektronik Sanayi (HAVELSAN) Süleymanpaşa Belediyesi
20 milyar lira bütçesi var
20 milyar lira bütçesi var
Güvenli interneti seçtiler
Güvenli interneti seçtiler
2 bin bekçi alınacak
2 bin bekçi alınacak
180 milyon liralık yatırım
180 milyon liralık yatırım
Katar'la e-ticaret başlıyor
Katar'la e-ticaret başlıyor

Kamu alımlarında aslan payı belediyelerin

Yılın ilk yarısında kamu alımları için toplam 112,8 milyar lira harcandı, bunun 41,1 milyar liralık kısmını belediyeler gerçekleştirdi.

Kamu alımlarında aslan payı belediyelerin

ANKARA (AA) - ZEYNEP AKYIL / MERVE ÖZLEM ÇAKIR - Kamu alımları için bu yılın ilk yarısında toplam 112,8 milyar lira harcandı, bunun yüzde 36'sına denk gelen 41,1 milyar liralık kısmını belediyeler gerçekleştirdi.

AA muhabirinin Kamu İhale Kurumu verilerinden yaptığı derlemeye göre, yılın ilk yarısında Kamu İhale Kanunu kapsamındaki ihaleler, doğrudan temin ve istisnalarla birlikte toplam 56 bin 360 kamu alımı yapıldı. Söz konusu alımların toplam tutarı 112 milyar 793 milyon 136 bin lira oldu.

Bu tutarın 41,1 milyar liralık kısmı belediye harcamalarından oluştu. Söz konusu dönemde belediyeler tarafından 14 bin 983 kamu alımı gerçekleştirildi. Böylece toplam tutarın yüzde 36,4'ü belediyeler tarafından harcandı.

Belediyeleri sırasıyla diğer özel bütçeli kuruluşlar, kamu iktisadi teşebbüsleri (KİT) ve Sağlık Bakanlığı izledi. Diğer özel bütçeli kuruluşlar söz konusu dönemde 25,3 milyar liralık, KİT'ler 10,5 milyar liralık, Sağlık Bakanlığı da 7,6 milyar liralık kamu alımı gerçekleştirdi.

Bakanlıklar arasında en yüksek kamu alım tutarını 7,6 milyar lira ile Sağlık Bakanlığı gerçekleştirdi, bunu 2,9 milyar lira ile Milli Savunma Bakanlığı takip etti.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
EkonomiKamu AlımlarıKamu İhale Kurumu
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5