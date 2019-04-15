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Kamu-BİB'21 Yerli ve Milli Teknolojiler Zirvesi yarın yapılacak

- Türkiye Bilişim Derneğinin 21'inci Kamu-BİB'21 Yerli ve Milli Teknolojiler Zirvesi yarın gerçekleştirilecek

Kamu-BİB'21 Yerli ve Milli Teknolojiler Zirvesi yarın yapılacak
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ANKARA (AA) - Türkiye Bilişim Derneğinin (TBD) bu yıl 21'incisini düzenleyeceği "Kamu- Bilişim Merkezleri Yöneticileri Birliği (Kamu-BİB'21) Yerli ve Milli Teknolojiler Zirvesi" yarın yapılacak.

TBD'den yapılan duyuruya göre, Kamu-BİB'21 Yerli ve Milli Teknolojiler Zirvesi'nde, bilişim uzmanları sürdürülebilir kalkınmada yerli ve milli teknolojilerin yaratacağı fırsatları, teknoloji, insan, süreç ve güvenlik boyutuyla tartışacak.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun ana konferans salonunda yapılacak zirveye Sanayi ve Teknoloji ile Ulaştırma ve Altyapı bakanlıklarından üst düzey yetkililerin katılması planlanıyor.

- Türksat da katılacak

Öte yandan, Türksat AŞ de Kamu-BİB'21 Yerli ve Milli Teknolojiler Zirvesi'ne katılım gösterecek. Türksat AŞ'nin stant sponsorluğunda gerçekleştirilecek zirvedeki etkinlikte, Türksat Yazılım Geliştirme Direktörü Ahmet Savaş, "Açık Kaynak Kodlu Yazılım Ekosistemi" başlıklı oturumda konuşma yapacak.

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Kamu-BİB'21 Milli Teknolojiler ZirvesiTürkiye Bilişim DerneğiTürksat
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