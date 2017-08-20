Kamu bilişimcileri Antalya'da buluşacak

ANKARA (AA) - Kamu Bilişim Zirvesi, 16-19 Kasım'da Antalya'da yapılacak.

Kamu Bilişimcileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. İzzet Gökhan Özbilgin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, zirvenin, bilişim yöneticileri ve uzmanlarınca oluşturulan bir platform olan dernek tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlendiğini söyledi.

Kamu Bilişim Zirvesinin ikincisinin 16-19 Kasım'da Antalya'da gerçekleştirileceğini belirten Özbilgin, zirvede kamu kurumlarının başarılı bilişim projelerinin paylaşılacağını, yeni bilişim proje ve uygulamaları hakkında bilgilendirme yapılacağını ifade etti.

Zirvede, kamu kurum ve kuruluşları için çok önemli olan KamuNet projesinin ayrı bir başlık olacak ele alınacağına dikkat çeken Özbilgin, kamu yönetimine ilişkin eğitim ve takım çalışmalarına yer verileceğini bildirdi.

Özbilgin, kamunun gelişen bilişim teknolojilerine ayak uydurması ve dünyayla entegre olması gerektiğine işaret ederek, kamu bilişim yönetici ve uzmanlarının rolünün her zamankinden daha çok önem kazandığını vurguladı.

Zirve programının kamunun öncelikli bilişim konularını içerecek şekilde hazırlandığını dile getiren Özbilgin, özellikle kamuda kullanılan bilişim teknolojilerinin aynı zamanda ülke ekonomisine ve olası yeni hizmetler ile elde edilecek kazanımların neler olabileceği noktasında "KamuNet, Siber Güvenlik, Kamu Bulutu ve Veri Merkezi, Kamuda e-Dönüşüm" gibi konu başlıklarına ilişkin katılımcıların görüşlerinin alınacağını belirtti. Zirvede yerli, milli ve dünyaya entegre yazılım ve donanım çözümlerinin özellikle altının çizileceğine değinen Özbilgin, konuya ilişkin örnek çözümlerin sunulacağına işaret etti.

Özbilgin, zirveye ilişkin bilgilerin www.kamubilişimzirvesi.com adresinden takip edilebileceğini kaydetti.