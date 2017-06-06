Kamu bilişimcileri iftarda buluştu

ANKARA (AA) - Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Galip Zerey, kamuda kullanılan yazılımların, siber güvenlik anlamında dışarıya bilgi sızdırıp sızdırmadığı ve dışarıdan yetkisiz erişim olup olmadığının belirlenmesinde önemli olduğuna dikkati çekerek, yerli ve milli yazılımın kullanılmasıyla söz konusu risklerin ortadan kalkacağını söyledi.

Zerey, Kamu Bilişimcileri Derneğinin Sayıştay Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen iftarında yaptığı konuşmada, bilgi işlem daire başkanlıklarının çok yoğun bir çalışma ortamları olduğunu ve sorumluluklarının ağır olduğunu belirterek, "Bilişim sektörü tecrübe, bilgi ve birikim isteyen bir iş." diye konuştu.

Son dönemlerde bilgi ve belge alışverişinin elektronik ortamda olmaya başladığını anlatan Zerey, her daire başkanının farklı kullandığı yazılım ve donamın, standart ve milli hale getirilmesi gerektiğini ifade etti.

Kamuda yabancı kaynaklı yazılımlardan dolayı güvenlik konusunun önem kazandığına işaret eden Zerey, "Bu nedenle mevcut kullanılan yazılımların, milli hale getirilmesi çok önemli. Kamu kurumları ve Bakanlıkların Kamunet'e bağlanmalarıyla bilgi alışverişi daha hızlı ve güvenli olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Zerey, bakanlıkların ve kamu kurumlarının Elektronik Belge Yönetim Sistemi'ne geçmeye başladıklarını bildirerek, kısa süre içinde tüm kurumların söz konusu sisteme geçişinin tamamlanacağını kaydetti.

Kamuda kullanılan yazılımların, siber güvenlik anlamında dışarıya bilgi sızdırıp sızdırmadığı ve dışarıdan yetkisiz erişim olup olmadığının belirlenmesinde önemli olduğuna dikkati çeken Zerey, yerli ve milli yazılımın kullanılmasıyla söz konusu risklerin ortadan kalkacağını belirtti.

Kamu Bilişimcileri Derneği Başkanı İzzet Gökkan Özbilgin de derneğin bu etkinliği geleneksel hale getirmek istediklerini ifade ederek, yeni kurulan derneğin, sektöre ilişkin güzel etkinlikleri hayata geçirdiklerini söyledi.

Yaklaşık 800 kişinin katılımıyla düzenlenen Kamu Güvenlik Zirvesi etkinliğiyle ilgili geri dönüşlerin çok olumlu olduğunu ifade eden Özbilgin, bu yılın ekim ayı sonunda da İkinci Kamu Bilişim Zirvesi'ni düzenleyeceklerini kaydetti.

İftara, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Ömer Fatih Sayan, Türksat Genel Müdürü Cenk Şen, Haberleşme Genel Müdürü Ensar Kılıç ile kamu kurum ve kuruluşlarının bilişim daire başkanları katıldı.