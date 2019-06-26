Kamu hizmeti verecek demir yolu hatları belirlendi

ANKARA (AA) - Kamu hizmeti yükümlülüğü kapsamında 6 yüksek hızlı tren (YHT) hattı, 17 ana hat ve 35 bölgesel hat yolcu taşımacılığı hizmeti sunacak.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kararla kamu hizmeti yükümlülüğü kapsamında hizmet verecek demir yolu hatları belirlendi.

Buna göre, 6 yüksek hızlı tren (YHT) hattı, 17 ana hat ve 35 bölgesel hat kamu hizmeti olarak yolcu taşımacılığı yapacak. Konuya ilişkin çalışmalar Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca yürütülecek.

Bu kapsamda belirlenen hatlar şunlar:

YHT1Ankara-Eskişehir2Ankara-Konya3Ankara-Sivas4Ankara-Söğütlüçeşme/Halkalı5Konya-Söğütlüçeşme/Halkalı6Sivas-Söğütlüçeşme/HalkalıANA HAT117 Eylül Ekspresi (İzmir- Bandırma)24 Eylül Mavi (Ankara-Malatya)36 Eylül Ekspresi (İzmir-Bandırma)4Boğaziçi Ekspresi (Ankara-Arifiye)5Çukurova Mavi (Ankara-Adana)6Doğu Ekspresi (Ankara-Kars)7Ege Ekspresi (İzmir-Eskişehir)8Erciyes Ekspresi (Kayseri-Adana)9Fırat Ekspresi (Elazığ-Adana)10Göller Ekspresi (Isparta-İzmir)11Güney Ekspresi (Ankara-Kurtalan)12İzmir Mavi Ekspresi (İzmir-Ankara)13Karesi Ekspresi (İzmir-Balıkesir)14Konya Mavi Ekspresi (Konya-İzmir)15Pamukkale Ekspresi (Denizli-Eskişehir)16Toros Ekspresi (Konya-Adana)17Van Gölü Ekspresi (Ankara-Tatvan)BÖLGESEL1Adana-Mersin2Adapazarı-Haydarpaşa3Afyon-Eskişehir4Amasya-Havza5Ankara-Polatlı6Basmane-Alaşehir7Basmane-Aydın8Basmane-Denlzli9Basmane-Ödemiş10Basmane-Söke11Basmane-Tire12Basmane-Uşak13Çatal-Tire14Denizli-Söke15Divriği-Erzincan16Diyarbakır-Batman17Elazığ-Malatya18Elazığ-Tatvan 19Eskişehir-Kütahya20Eskişehir-Tavşanlı21İslahiye-Mersin22İskenderun-Mersin23Kapıkule-Sirkeci24Kars-Akyaka25Konya-Karaman26Kütahya-Balıkesir27Manisa-Alaşehir28Nazilli-Söke29Samsun-Amasya30Samsun-Sivas31Sivas-Divriği32Söke-Ortaklar33Uzunköprü-Sirkeci34Zonguldak-Gökçebey35Zonguldak-Karabük