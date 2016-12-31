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Kamu hizmeti yükümlülüğü kapsamındaki demiryolu hatları

- Kamu hizmeti yükümlülüğü kapsamında 1 Ocak 2017-1 Mayıs 2018 tarihleri arasında hizmet verecek YHT hatları ile ana hat ve bölgesel trenler belirlendi

Kamu hizmeti yükümlülüğü kapsamındaki demiryolu hatları

ANKARA (AA) - Kamu hizmeti yükümlülüğü kapsamında 1 Ocak 2017-1 Mayıs 2018 tarihleri arasında hizmet verecek bölgesel ve ana hat trenler ile YHT hatları belirlendi.

Bakanlar Kurulunun "Kamu Hizmeti Yükümlülüğü Kapsamında Yolcu Taşımacılığı Hizmeti Verilecek Demiryolu Hatlarının Belirlenmesine İlişkin Kararı", yarından itibaren yürürlüğe girmek üzere Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Buna göre, "belirli bir hat üzerinde herhangi bir demiryolu tren işletmecisinin ticari şartlarda veremediği demiryolu yolcu taşımacılığı hizmetinin verilmesini sağlamak amacıyla ve sözleşmeye dayalı olarak Bakanlığın görevlendirmesi üzerine yerine getirilen demiryolu yolcu taşımacılığı hizmet yükümlülüğü" olarak tanımlanan kamu hizmeti yükümlülüğü kapsamında yolcu taşınacak demiryolu hatları belirlendi.

1 Ocak 2017-1 Mayıs 2018 tarihleri arasında bu kapsamda hizmet verecek demiryolu hatları şöyle:

Yüksek hızlı tren hatları: Ankara-Pendik, Ankara-Eskişehir, Ankara-Konya, Konya-İstanbul.

Ana hat trenleri: Doğu Ekspresi (Ankara-Kars), 6 Eylül Ekspresi (Bandırma-Alsancak), 17 Eylül Ekspresi (Bandırma-Alsancak), Erciyes Ekspresi (Kayseri-Adana), Karesi Ekspresi (Eskişehir-İzmir), Fırat Ekspresi (Elazığ-Adana), Konya Mavi (Konya-Alsancak), İzmir Mavi (Ankara-Alsancak), Toros Ekspresi (Konya-Adana), Pamukkale Ekspresi (Denizli-Eskişehir), Güney Ekspresi (Kurtalan-Ankara), Van Gölü Ekspresi (Tatvan-Ankara), Çukurova Mavi (Ankara-Adana), 4 Eylül Mavi (Ankara-Malatya), Ege Ekspresi (Eskişehir-Alsancak).

Bölgesel trenler: Adapazarı Ekspresi, Uzunköprü-Halkalı, Kapıkule-Halkalı, Çerkezköy-Halkalı, Ankara-Polatlı, Zonguldak-Karabük, Ankara-Kırıkkale, Basmane-Denizli, Manisa-Alaşehir, Basmane-Uşak, Basmane-Ödemiş, Basmane-Tire, Basmane-Söke, Denizli-Söke, Aydın-Söke, Nazilli-Söke, Samsun-Amasya, Samsun-Sivas, Sivas-Divriği, Amasya-Havza, Divriği-Erzincan, Kars-Akyaka, Diyarbakır-Batman, Elazığ-Tatvan, Islahiye-Mersin, Adana-Mersin, Afyonkarahisar-Eskişehir, Eskişehir-Kütahya, Konya-Karaman.

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Anahtar Kelimeler:
DemiryoluKamu Hizmeti YükümlülüğüYüksek Hızlı Tren
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