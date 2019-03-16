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"Kamu ihalelerinde temsil"e düzenleme

ANKARA (AA) - 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamındaki ihalelerde, iş deneyim belgesi kullanılan ortağın, aynı tüzel kişilikte temsil ve yönetime yetkili olması durumu, teminat süresi sonuna kadar korunacak.Kamu İhale Kurumunun "Çerçeve...

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ANKARA (AA) - 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamındaki ihalelerde, iş deneyim belgesi kullanılan ortağın, aynı tüzel kişilikte temsil ve yönetime yetkili olması durumu, teminat süresi sonuna kadar korunacak.

Kamu İhale Kurumunun "Çerçeve Anlaşma", "Danışmanlık Hizmet Alımı", "Elektronik", "Hizmet Alımı", "Mal Alımı", "Yapım İşleri" ihaleleri uygulama yönetmeliklerinde yaptığı değişiklikler Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamındaki ihalelerde, tüzel kişiliğin ortağına ait iş deneyim belgesi kullanılması halinde, söz konusu ortağın aynı tüzel kişilikte temsil ve yönetime yetkili olması ve bu durumun teminat süresi sonuna kadar muhafaza edilmesi zorunlu olacak.

Kamu alımlarında dijital dönüşüm çalışmaları kapsamında, 1 Haziran'dan itibaren basılı ortamda ihale dokümanı temin edilmesi uygulaması sona erecek. Bu dokümanların Elektronik Kamu Alımları Platformu üzerinden e-imzayla indirilmesi zorunlu olacak.

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