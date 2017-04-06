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Kamu Siber Güvenlik Zirvesi

- Kamu Bilişimcileri Derneği İkinci Başkanı Şıvka: - "Özellikle seçim dönemlerinde Anadolu Ajansına siber saldırılar artıyor" - "Seçim döneminde Anadolu Ajansı olarak Emniyet Genel Müdürlüğü ve BTK ile çalışıyoruz. Söz konusu dönemlerdeki saldırılara ilişkin raporlama hemen yapılıyor ve hukuki işlemler tamamlanıyor"

Kamu Siber Güvenlik Zirvesi

ANKARA (AA) - Kamu Bilişimcileri Derneği İkinci Başkanı ve Anadolu Ajansı (AA) Bilgi ve İletişim Teknolojileri Direktörü Yakup Şıvka, özellikle seçim dönemlerinde AA'ya siber saldırıların arttığını belirterek, bunlara karşı Emniyet Genel Müdürlüğü ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ile çalıştıklarını söyledi.

Bilkent Otel'de düzenlenen Kamu Siber Güvenlik Zirvesi'nde, Kamu Bilişimcileri Derneği Başkanı İzzet Gökhan Özbilgin modetörlüğünde "Siber Güvenlik Yönetimi" konulu oturum düzenlendi.

Kamu Bilişimcileri Derneği İkinci Başkanı Yakup Şıvka, oturumda yaptığı konuşmada, AA'ya son 3 seçim döneminde artan ve yoğunlaşan şekilde siber saldırılar gerçekleştirildiğini, kurumun bu konuda tecrübe kazandığını belirtti.

Siber güvenliğin en zayıf halkası olan insan unsuruna yönelik önlemlerin çok az olduğunu dile getiren Şıvka, saldırıların iyi veya kötü niyetli olduğunu anlamanın zorluğuna işaret etti.

Şıvka, seçim döneminde yoğunlaşan saldırıların özellikle çalışanlara yönelik "oltalama" denilen yöntemle gerçekleştirildiğini, kurum olarak her türlü saldırıya karşı çeşitli tedbirler aldıklarını vurguladı.

Bu tehdidin özellikle seçim dönemlerinde güvenliğin sağlanması anlamında kurumu canlı tuttuğunu ifade eden Şıvka, siber güvenliğin kurumların tek başlarına kontrol altına alabilecekleri bir süreç olmadığına dikkati çekti. Şıvka, "Karma usul olması lazım. Dışarıdan kendi yetkinliğinizi test edebileceğiniz hizmetler almanız gerekir. Biz, içeride birçok önlem alıyoruz ama dışarıdan da bunların yetkinliğini kontrol ediyoruz." diye konuştu.

Siber güvenlik alanında yetişmiş uzman açığı bulunduğunu hatırlatan Şıvka, bu alanda eleman istihdam etmenin ve istihdam edilen elemanı elde tutmanın zor olduğunu söyledi.

Şıvka, seçim döneminde AA olarak Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) ve BTK ile çalıştıklarını belirterek, söz konusu dönemlerdeki saldırılara ilişkin raporlamanın hemen yapıldığını ve hukuki işlemlerin tamamlandığını kaydetti.

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Anadolu AjansıKamu Siber Güvenlik ZirvesiYakup Şıvka
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