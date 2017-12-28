Kamu taşınmazlarının yatırımlara tahsisi

ANKARA (AA) - Kamu taşınmazlarının yatırımlara tahsisinde, toplam tutarı 50 milyon lirayı aşan işler için yatırımcılardan fizibilite raporu ve finansman tablosu istenecek.

Maliye Bakanlığının "Kamu Taşınmazlarının Yatırımlara Tahsisine İlişkin Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Usul ve Esasları" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, teşvikten yararlanacak yatırımcılar ve yararlanma şartlarında değişikliğe gidildi.

Yatırım yeri tahsisi teşvikinden yararlanmak için, gerçek ve tüzel kişilere Ekonomi Bakanlığınca verilmiş yatırım yeri tahsisi destek unsurunu içeren yatırım teşvik belgesi sahibi olunması veya yatırım teşvik belgesine esas olmak üzere yatırımın karakteristik değerlerini içerecek şekilde yatırım yeri tahsis edileceğine ilişkin yazı verilmesi talep edilecek.

Teşvik için taahhüt edilen yatırımın en az yüzde 20'sini karşılayacak miktarda "taahhüt içermeyen öz kaynağa sahip olunması" gerekecek.

Taahhüt edilen yatırımın toplam tutarı 50 milyon lirayı aşarsa fizibilite raporu ve finansman tablosu verme şartı aranacak. Söz konusu tutar daha önce 10 milyon lira olarak uygulanıyordu.

Taşınmaz maliki idarelerce söz konusu usul ve esaslar kapsamında değerlendirilmek üzere belirlenen taşınmazlar, bulundukları yerlerdeki ticaret, sanayi ve ziraat odalarına bildirilecek.

Taşınmaz maliki idarelerce, ilana çıkılması uygun görülen taşınmazlar en az bir aylık başvuru süresi verilerek dönemler halinde ilan edilecek ve bu ilanlar son başvuru tarihine kadar idarelerin internet sayfalarında da yayımlanacak.

Süresinde başvuruda bulunulmayan taşınmazlar için, başvuru süresi verilerek maliki idarelerin internet sayfalarında birer aylık dönemler halinde yayımlanmaya devam edilecek.

Yatırımcıya tahsis edilecek taşınmazlar üzerinde irtifak hakkı tesis edilmesi veya kullanma izni verilmesiyle ilgili komisyon, ilan süresi bitiminden itibaren bir ay içinde kurulacak ve karar alacak.

- Komisyon puanlamasında istihdama da bakılacak

Komisyonca, kapalı zarfta teslim edilen bilgi ve belgeler, katılımcıların huzurunda açılarak kontrol edilecek.



Komisyonca yapılan inceleme sonucu, tek yatırımcı tarafından yapılan başvurularda bilgi ve belge eksikliği tespit edilirse sadece belirlenen eksikliklerin tamamlanması için yatırımcıya bir ay süre verilecek.



Birden fazla yatırımcı tarafından yapılan başvurularda ise bilgi ve belgelerde eksiklikler tespit edilen yatırımcıların başvuruları değerlendirmeye alınmayacak.



Komisyon, başvuruların değerlendirilmesi aşamasında, "taahhüt edilen yatırımın finansman kaynaklarının yeterliliğini ve yatırımcının mali durumunu, taahhüt edilen yatırım tutarının sahibi idarelerce taşınmaza takdir edilen rayiç değerin, tarım ve hayvancılık yatırımları için 1, turizm yatırımları için 2, diğer yatırımlar için 3 katı olup olmadığını, talep edilen taşınmazın üzerinde vaziyet planının uygulanıp uygulanamayacağını, vaziyet planına göre yapılacak yatırımdaki kapalı ve açık alanlar dikkate alınarak ne kadarlık bir taşınmaza ihtiyaç duyulduğunu" inceleyecek.

Aynı taşınmaz hakkında ön izin ve kullanma izni verilmesi veya irtifak hakkı tesisi talep eden birden fazla yatırımcı olması halinde komisyonca; yatırımcıların öz kaynakları, taahhüt ettikleri istihdam sayıları ve yatırım tutarından en yükseği 100 puan üzerinden değerlendirilecek.

Diğer yatırımcıların taahhüt ettikleri öz kaynak, istihdam ve yatırım tutarından en yüksek öz kaynak, istihdam ve yatırım tutarı oranına göre puanlama yapılacak ve en yüksek toplam puanı alacak yatırımcı tercih edilecek. Yapılacak puanlamada eşitlik olması halinde, en fazla istihdam sağlayacak yatırımcıda karar kılınacak.



Karakteristik değer yazısına göre yatırımcılar lehine ön izin verilmesi durumunda, irtifak hakkı veya kullanma izni tesisinden önce yatırım teşvik belgesi alınması zorunlu olacak.

