"Kamu-üniversite-sanayi" iş birliğine "kolay" formül

ANKARA (AA) - Kamu, üniversite ve sanayi iş birliğini artırmak için hizmete sunulan Kamu Üniversite Sanayi İşbirliği Portalı (KÜSİP) ile tek bir noktadan Ar-Ge fonları, araştırmacılar, yatırımcılar ve bilgi kaynaklarına kolay ve hızlı erişim gerçekleştiriliyor.

Sanayide yüksek katma değerli ürün ve üretim yöntemlerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca kamu, üniversite ve sanayi iş birliğini geliştirmeye yönelik hizmete sunulan KÜSİP ile paydaşların tek bir noktadan Ar-Ge fonlarına, araştırmacılara, yatırımcılara, bilgi kaynaklarına kolay ve hızlı erişimi sağlanıyor.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Türkiye'nin her bölgesindeki üniversitelerle sanayicilerin buluşmasını amaçlayan sanal platform, katma değeri yüksek ürünlerin üretilmesinin önünü açacak.

"https://kusip.gov.tr" adresinden erişilebilen portaldan halihazırda 3 bin 586 araştırmacı, 2 bin 215 kuruluş ve 70 araştırma merkezi faydalanıyor.

- Tüm oda ve sanayi bölgelerine tek noktadan erişim



Portal üzerinden enstitü ve laboratuvar gibi üniversitelerin araştırma birimleriyle araştırmacı bilgilerine, Ar-Ge projeleri ve bilimsel çalışmalara erişim sağlanabiliyor. Teknoloji transfer ofislerinin proje ve iş birliği çağrılarına, etkinlik, haber ve duyurularına da tek noktadan erişilebiliyor.

Kamu kurumlarınca kurulan ve yönetilen tüm araştırma merkezlerinin bilgilerine ve bu merkezlerde gerçekleştirilen Ar-Ge çalışmalarıyla çıktılarına portal üzerinden erişim sağlanabiliyor. Portal, kullanıcılarına merkezlerin etkinlikleri ve iş birliği çağrılarını takip imkanı da sunuyor.

KÜSİP ile tüm sanayi ve ticaret odalarına da tek bir noktadan ulaşım gerçekleştirilebiliyor. Portalda sanayi ve ticaret odalarının etkinlik, haber ve duyuruları, başarı hikayeleri, yayınlar ve iş birliği çağrıları gibi paylaşımlara yer veriliyor.

Portal üzerinden organize sanayi bölgelerinde yer alan firmaların nitelikleri, imkanları, kapasiteleri ve Ar-Ge çalışmalarına da erişim imkanı bulunuyor.

- Ar-Ge projeleri hakkında bilgilere kolay ulaşım

Kullanıcılar, Ar-Ge ve tasarım merkezlerinde gerçekleştirilen projeler ve araştırmalara ilişkin bilgiler, bu merkezlerin iş birliği talepleri, alt yüklenici çağrıları ve tedarikçilerden haberdar olabiliyor.

Portaldan tüm teknoloji geliştirme bölgelerinde yer alan firmaların bilgi ve paylaşımlarına, bu bölgelerdeki firmaların Ar-Ge projelerine ve araştırmalara tek noktadan erişilebiliyor.

Türkiye'de faaliyet gösteren akredite araştırma ve test laboratuvarlarının bilgilerinin yanı sıra, laboratuvarların hizmet, kabiliyet, imkan, kapasite ve diğer tüm standartları portal aracılığıyla öğrenilebiliyor.

- Sanayicilere yönelik destekler portalda

Portaldan sanayicilere yönelik destek programlarıyla fon sağlayan kurumların bilgilerine de erişim sağlanabiliyor. Söz konusu portal, TÜBİTAK, KOSGEB, Avrupa Birliği, bakanlıklar ve kalkınma ajanslarının fon ve desteklerini kolayca tarayıp uygun desteğe ulaşma imkanı veriyor.

Bakanlıkların proje, iş birliği ve mevzuat duyuruları, üniversiteler, teknoloji geliştirme bölgeleri ve teknoloji transfer ofislerinin proje ve iş birliği çağrıları, kalkınma ajanslarının destek ve iş birliği çağrılarıyla patent ve ödül duyuruları da yine portal aracılığıyla kullanıcıların bilgisine sunuluyor.

Portaldan ihtiyaç duyulan uzmanlık alanlarında nitelikli araştırmacılara erişim sağlanırken, proje çalışmaları kapsamında, akademik danışman, Ar-Ge personeli, proje personeli ve araştırmacı çağrılarını yayınlama imkanı bulunuyor.