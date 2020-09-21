Kanada'da dev bir plaza yapıyor

İnşaat, turizm, gıda ve otomotiv gibi sektörlerde 40 yıllık birikime sahip Akman Holding’in Kanada’daki şirketi SAMM Developments, The Kennedy Condominiums projesinin ardından, 2’nci büyük başarı öyküsü yazmaya hazırlanıyor. 130 milyon dolarlık yatırımla, Toronto’da havalimanı ve şehir merkezinin tam ortasında, şehrin en prestijli bölgesinde, 40 bin metrekarelik dev bir plaza komplesine start verecek. 11 katlı, 204 odalı otel ve 150 adet ofis, alışveriş merkezi, restoran gibi donatılardan oluşan Regal Plaza Kompleksi’nin temeli; 22 Eylül’de, Kanada'nın Ontario Eyaleti Başbakanı Doug Ford’un katılımıyla gerçekleşecek törenle atılacak. Proje, 2023 yılı Mart ayında tamamlanacak.

Türkiye’de inşaat, turizm, gıda gibi sektörlerde 40 yıldan bu yana faaliyet gösteren Akman Holding, Kanada’daki gücü SAMM Developments ile ülkedeki dev inşaat projelerini sürdürüyor. Türkiye’de Ersu ve Golden markaları ile meyve suyu sektoründe 40 yıldır faaliyet gosteren, Ankara da Butik SAMM Otel, jaz performansları ile ünlü SAMM Bistro ile de turizmin aktörlerinden biri olan holding, Kanada’da hayata geçirdiği gayrimenkul ve turizm projeleriyle dikkatleri üzerine çekiyor. İlk olarak Toronto’da, bölgenin en büyük projesi olma özelliğini taşıyan 130 bin metrekarelik inşaat alanı bulunan The Kennedy Condominiums projesini tamamlayan şirket, otel ve ofisten oluşan, karma proje olarak dev bir plaza kompleksine imzasını atacak. Akman Holding’i Kanada’da temsil ederek Türkiye’nin dünyadaki vitrinine önemli bir değer kazandıran şirket, projenin temel atma törenini 22 Eylül tarihinde, Kanada'nın Ontario Eyaleti Başbakanı Doug Ford’un katılımıyla gerçekleştirecek. Toronto’nun en prestijli bölgesinde, 130 milyon dolarlık yatırımla, 40 bin metrekarelik alanda gerçekleşecek Regal Plaza Kompleksi, iş ve yaşam odaklı 5 yıldızlı bir atmosfer sunacak.

204 odalı otel, 150 ofis

Kanada’nın en büyük şehri ve ticaret merkezi olan Toronto’da, Pearson Uluslararası Havalimanı ile şehir merkezinin tam ortasında yer alan 11 katlı dev plaza, 204 odalı InterContinental Hotels Group- Staybridge Suites ile 150 adet ofisten oluşuyor. Projenin otel bölümü, 12 bin 700 metrekarelik, ofis bölümü ise 10 bin metrekarelik bir alana sahip bulunuyor. Ofisler yaklaşık 80-100 metrekarelik büyüklüğe sahip. Dev plazanın zemin katında restoran, kuaför, fitness, eczane, kuru temizleme ve verandadan olusan yaklaşık 12 bin metrekarelik kullanılabilir alan bulunuyor. Toplam 40 bin metrekarelik alanda yükselecek projedeki otel odalarında, mutfak yer alıyor. Otel, tasarımında konut ve süit tarzını yansıtıyor.

Ofis satışları Nisan 2021’de başlayacak

Akman Holding’in bölgede 2’nci bir başarı öyküsü yazmaya hazırlandığı dev plaza kompleksi, Kanada’da ticaretin kalbinin aktığı Toronto’nun en merkezi noktalarından birinde yer alıyor. Bölgenin en büyük projesi olma özelliğini taşıyan 130 bin metrekarelik inşaat alanı olan The Kennedy Condominiums projesiyle Türk ve yabancı yatırımcıların dikkatini çeken şirket, yeni projesinde de şimdiden satın alma görüşmeleri yapıyor. Ulusal ve uluslararası şirketler, beyaz yaka çalışanlar, sık seyahate çıkanlar ile şehir merkezine yakın bir lokasyonda yaşamak isteyenlere aradıkları her şeyi bulacakları 5 yıldızlı bir atmosfer sunmaya hazırlanan projenin, otel kısmının satışı tamamlandı. Ofis satışları Nisan 2021’de başlayacak, Mart 2023’te tamamlanmış olacak.

Köklü tecrübe ile yükselecek

Projenin henüz temeli atılmadan ciddi bir yatırımcı talebiyle karşı karşıya kaldığını vurgulayan Akman Holding ve SAMM Developments Yönetim Kurulu Başkanı Ali Akman, “Yeni projemiz ile Kanada inşaat sektöründeki konumumuzu daha da yukarılara taşıyacağız. Karma yapıda hep iddialıydık. Regal Plaza Kompleksi, şirketimizin köklü tecrübesiyle yükselecek.” dedi.

Türk yatırımcılardan talep alıyor

Projenin otel bölümünün satışının tamamlandığını, ofis satışlarının da önümüzdeki yılın nisan ayında başlayacağını kaydeden Ali Akman, projeye ilişkin şunları söyledi: “Avrupa’da daha önce benzer karma projeler yapmıştık. Bu noktada oldukça deneyimliyiz. Projemiz de içerisinde barındırdığı otel, ofis, alışveriş merkezi, restoran, kuaför, kuru temizleme gibi donanımlarıyla tam anlamıyla bir karma proje. Böyle bir proje, Kanada için oldukça yeni. Bu sayede yeni bir oluşuma markamızın imzasını atacağız. Türk yatırımcılarımızdan da ciddi talep alıyoruz.”

En ideal lokasyon

Regal Plaza Kompleksi projesinin konumu ve donanımıyla ağırlıklı olarak üst düzey yönetici konumunda olan beyaz yaka çalışanları hedeflediğini belirten Ali Akman, “Projemiz Toronto Havalimanı ile Toronto merkezinin tam ortasındaki konumuyla bölge için ideal bir lokasyonda yer alıyor. Havalimanı ve şehir merkezine yakın olması çok önemli bir kriter. Proje ile Toronto’ya iş seyahatine gelen çalışanlar otelimizde konaklayarak, ofis bölümünde çalışmalarını sürdürebilecekler. Konferans salonları, ofisler, rezidanslar, otel, restoran, cafelerin olduğu hareketli çok bir ortamda olması da büyük avantaj.” diye belirtti.

Kanada gayrimenkulde fırsat ve güven ülkesi

Kanada’da gayrimenkul ve inşaat sektörünün oldukça büyük fırsatlar barındırdığını, kanunların ise yatırımcının haklarını yüzde yüz güvence altına aldığını kaydeden Ali Akman, “Kanada hükümeti, proje anahtar teslim hale gelene kadar yatırımcıların paralarını güvence altına alıyor. Bu yönüyle yatırımcılar tarafından ilk tercih edilen yatırım aracı. Toronto konumu ve coğrafi güzellikleriyle dünyanın en yaşanılabilir şehirleri arasında yer alıyor. Yatırım şartları, güvencesi ve lokasyon açısından gayrimenkul yatırımına talep artıyor. Bu talepte biz Türklerin de payı bulunuyor.”

Toronto’nun en prestijli bölgesinde

Kanada’nın en büyük şehri ve ticaret merkezi Toronto’nun en prestijli bölgesinde yer alan proje, merkezi konumuyla dikkat çekiyor. Dixon’da bulunan Toronto Airport East Holiday Inn’in ve Martin Grove üzerinde yer alan Pearson Airport’un bitişiğinde yer alıyor. Proje güzergâhında yer alan Perkins Restoran ve 196 odalı Holiday Inn Otel’e de çok yakın bir konumda bulunuyor.

Akman Holding ve Ali Akman Hakkında

1981 yılında kurulan Akman Holding’in Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı Ali Akman yürütüyor. Akman, Robert Kolej’i bitirdikten sonra üniversite eğitimini İngiltere ve Almanya’da yaptı. Türkiye’ye 1981 yılında dönen Akman, özel bir şirkette iş hayatına adım attı. İlk işi çalıştığı şirket adına şirket adına 24 tane panzer ithalatı yapmak oldu. Sonra kendi işini kuran Akman, meyve suyu ticaretine başladı. Türkiye’nin ilk meyve suyu ihracatını 1982 yılında Amerika’ya gerçekleştirdi. 1984 yılında Konya’da Ersu’yu satın alan Akman, 1989 yılında Amerikalı bir şirketle Antalya’da Golden Meyve Suyu’nu kurdu. 1992 yılında Afyon Sultandağı’nda Morello meyve sularını kuran Akman, 1994’te de Niğde’de Aksu’yu hayata geçirdi. Holding meyve suyunda Ersu Golden markaları ile Türkiye’de 5 tesiste üretim ve ihracat yapıyor. Bu beş tesis yılda 150-160 bin ton yılda meyve işliyor. Üretimin hemen hemen yüzde 75’i ağırlıklı AB ülkeleri olmak üzere 50’nin üzerinde ülkeye ihraç ediliyor.

Bugün Akman Holding (Türkiye) ve SAMM Holding (Kanada) sanayicilik (meyve suyu, plastik, su), otelcilik, gayrimenkul, otomotiv, inşaat, filmcilik gibi değişik alanlarda 17 firmayla faaliyet gösteriyor. Şirketler Akman Holding ve SAMM Holding bünyesi altında bulunuyor.

Otelcilik alanında Ankara’da SAMM Hotel ve Capital Plaza otelleri ile toplam bin 600 yatak sayısına sahip 6 oteli bünyesinde bulunduruyor. İnşaatta ise Türkiye’nin ilk condominium projesini 1997 yılında Ankara’ da inşa etti. Bu proje aynı zamanda yapıldığı sırada Türkiye’nin ikinci en yüksek yüksek binası unvanını taşıyordu. Ayrıca alışveriş merkezi hastane, fabrika binaları gibi çok çeşitli inşaat işlerine imza attı. Gökdelenler, alışveriş merkezi, hastane, ticari binalar inşaatlarını tamamlayan Grup bugüne kadar Arjantin, İtalya, İran, Hindistan, Çin’de birçok tesis kurdu. En son 1994-2011 yılları arasında Çin’de 3 meyve suyu tesisi hayata geçirdi ve işletti. Halen grup bünyesinde 750 kişi doğrudan istihdam ediliyor. Ayrıca 1000’in üzerinde sözleşmeli personel bulunuyor.