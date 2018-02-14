İZMİR (AA) - Kanada'nın Ankara Büyükelçisi Christopher John Cooter, Türkiye'nin son yıllarda milyonlarca mülteci ağırlamasına, bir çok problemle karşılaşmasına rağmen dünyanın en hızlı büyüyen ülkesi olduğunu söyledi.

İzmir Ticaret Odası'nda (İZTO) düzenlenen "Kanada'da İş ve Yatırım Fırsatları Semineri"nde konuşan Cooter, iki ülke arasında ticaretin yanı sıra yatırım fırsatlarının da değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Kanada'nın dünyanın en büyük 11. ekonomisi olduğunu anlatan Cooter, Türk ekonomisine ilişkin ise "Türkiye son yıllarda milyonlarca mülteci ağırlamasına, bir çok problemle karşılaşmasına rağmen dünyanın en hızlı büyüyen ülkesi oldu." dedi.

Cooter, Türk yatırımcılarla beraber 3'üncü ülkelere birlikte ihracat ve yatırım yapılabileceğini kaydetti.

İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş da iki ülke arasında ticaretin artma eğiliminde olduğunu ancak hala yeterli seviyeye gelmediğini ifade ederek, "Ticaret hacmimiz 1990 yılından 2016 yılına 8 kat artış göstermiş. Dış ticaretimizin dengesi, ülkemiz aleyhinde. 2017 yılında Kanada’ya ihracatımız bir önceki yıla göre yüzde 43,4 artarak 1,05 milyar dolar olarak gerçekleşti. İthalatımız ise bir önceki yıla göre yüzde 103,9 artışla 2,2 milyar dolar oldu." diye konuştu.

Kanada ile Türkiye arasında serbest ticaret anlaşmasının olmadığını anımsatan Demirtaş, bunun müzakerelerin başlaması gerektiğini dile getirdi.