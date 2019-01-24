Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar moda ekonomi Bursa food istanbul Cemalettin Sarar
En taze kahveyi yaptı
En taze kahveyi yaptı
Davos'ta güvenlik
Davos'ta güvenlik
Siber güvenlik şart
Siber güvenlik şart
Davos başladı
Davos başladı
Moda rüzgarı esti
Moda rüzgarı esti

Kanada heyeti Akdenizli ihracatçılarla görüştü

- Kanada Tarım Bakan Yardımcısı Fred J Gorrell: - "Öncelikli hedefimiz Türkiye ile olan ticari ilişkilerimizi en üst seviyeye taşımak"

Kanada heyeti Akdenizli ihracatçılarla görüştü
banner17

MERSİN (AA) - Mersin'de ihracatçılarla görüşen Kanada Tarım Bakan Yardımcısı Fred J Gorrell, "Export Development Canada, ihracata destek veren bir kurum olarak Türkiye ile ticaret hacmimizin genişlemesinde kilit rol oynayacaktır. Bu kapsamda, öncelikli hedefimiz Türkiye ile olan ticari ilişkilerimizi en üst seviyeye taşımak." ifadesini kullandı.

Akdeniz İhracatçı Birliklerinden (AKİB) yapılan açıklamaya göre, Kanada Tarım Bakan Yardımcısı Fred J Gorrell, Kanada'nın Ankara Büyükelçisi Christopher Cooter ve bazı devlet kurumlarının idarecileri, AKİB'i ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Akdeniz Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Arslan, buluşmanın, Türkiye-Kanada ticari ilişkilerini geliştirmek ve ihracatçı-ithalatçı firmaların sorunlarını belirlemek için gerçekleştirildiğini belirtti.

Arslan, görüşmenin önemine işaret ederek, "Kanada'yı temsil eden üst düzey yetkililer, ticarette yaşanan sorunları ve geliştirilmesi gereken noktaları ilk ağızdan duyma fırsatı buldular. Umarım bu toplantı, devam eden ticari ilişkilerimizi bir adım öteye taşımamız konusunda bir milat olur." ifadesini kullandı.

Gorrell de Kanada'nın, gıda ürünleri ticaretinde öncü ülkelerden olduğunu vurgulayarak, konuşmasında şu sözlere yer verdi:

"Tarım ürünlerindeki ticaret hacmimiz, ithalat ve ihracat neredeyse yarı yarıya olmak üzere yaklaşık 130 milyar dolar. Export Development Canada, ihracata destek veren bir kurum olarak Türkiye ile ticaret hacmimizin genişlemesinde kilit rol oynayacaktır. Bu kapsamda, öncelikli hedefimiz Türkiye ile olan ticari ilişkilerimizi en üst seviyeye taşımak. Bakış açımız, kazan-kazan politikası üzerinde yoğunlaşmakta. Bu nedenle, ticarette yaşadığımız mevcut sorunları bertaraf etmek için hem Kanadalı hem de Türk yetkililerle müzakere aşamasında olduğumuzu ve bu sorunları en kısa sürede çözüme kavuşturmak için çabalayacağımızı belirtmek isterim."

Ziyaret, karşılıklı hediye takdimiyle son buldu.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Akdeniz İhracatçı BirlikleriKanada Tarım Bakan Yardımcısı Fred J GorrellMersin
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1