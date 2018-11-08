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Kanadalı havacılık devi 5 bin kişiyi işten çıkaracak

- Bombardier’den yapılan açıklamada şirketin gelecek 12-18 aylık dönemde 5 bin kişinin işten çıkarılmasına karar verildiği bildirildi

Kanadalı havacılık devi 5 bin kişiyi işten çıkaracak
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LONDRA (AA) – Kanadalı havacılık, teknoloji ve ulaşım şirketi Bombardier 5 bin kişinin işten çıkarılmasına karar verildiğini duyurdu.

Bombardier’den yapılan açıklamada şirketin gelecek 12-18 aylık dönemde toplam 5 bin kişinin işten çıkarılmasına karar verdiği belirtildi. Şirketin açıklamasında henüz Kuzey İrlanda’nın başkenti Belfast’taki üretim tesislerinde işte çıkarmaların olup olmayacağı bilgisine yer verilmezken, şirketin “Q serisi” uçak programı markasını 900 milyon dolar, “Havilland” markasını ise 300 milyon dolar karşılığında satmaya karar verdiği bildirildi.

Şirketin yeniden yapılanma planlarına ilişkin değerlendirmede bulunan Bombardier Üst Yöneticisi Alain Bellamare, “Bombardier’in portföyünün tüm potansiyelini ortaya çıkaracak gerekli adımları uygulamaya başlıyoruz.” ifadesini kullandı.

Bombardier’ın bu yılın üçüncü çeyreğinde vergi öncesi karı bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla iki kat artarak 267 milyon dolara ulaştı.

Şirket 2019 yılının sonunda toplam gelirinin yüzde 10 artışla en az 18 milyar dolar seviyesine ulaşmasını hedefliyor.

Bombardier küresel operasyonlarında 4 bini Belfast’ta olmak üzere 69 bin 500 çalışanı istihdam ediyor.

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