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Kanadalı Valeura, Trakya'daki 286 milyar metreküplük gaza odaklanacak

- Kanadalı enerji şirketi Valeura, bu yılın ikinci ve üçüncü çeyreğinde Trakya Havzası'nda bulunduğunu tahmin ettiği 286 milyar metreküplük doğal gaza yoğunlaşacak - Valeura Energy Üst Yöneticisi Sean Guest: - "Bu yılın ilk çeyreğinde çok güçlü sonuçlar elde ettik. Bu sonuçlar Türkiye'deki gazın değerli olduğunu gösteriyor"

Kanadalı Valeura, Trakya'daki 286 milyar metreküplük gaza odaklanacak
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ANKARA (AA) - Türkiye'de doğal gaz ve petrol arama çalışmalarını sürdüren Kanadalı Valeura Energy'nin, bu yılın ikinci ve üçüncü çeyreğinde Trakya Havzası'nda bulunduğunu tahmin ettiği 286 milyar metreküplük (10 trilyon cubic feet) doğal gaza odaklanacağı belirtildi.

Şirketten yapılan yazılı açıklamada, yılın iki ve üçüncü çeyreğinde bölgedeki gaz akışkanlığının test edileceği bildirildi.

Bölgede kesin akış karakteristikleri elde etmek ve gazın özelliklerini ölçmek için üretim testleri yapılacağı belirtilen açıklamada, "Sürekli gaz akışı bulunan bölgelerin belirlenmesi, buradaki varlığın ticari olduğunu kanıtlamak için kritik öneme sahip olacak. 2019'un ikinci ve üçüncü çeyreğinde Trakya Havzası'nda bulunduğunu tahmin ettiğimiz 286 milyar metreküplük doğal gaza odaklanacağız." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Valeura Energy Üst Yöneticisi Sean Guest, şunları kaydetti:

"Bu yılın ilk çeyreğinde çok güçlü sonuçlar elde ettik. Bu sonuçlar Türkiye'deki gazın değerli olduğunu gösteriyor. Buradaki gaz yapısını haritalama ve öngörme yeteneğimize olan güvenimiz büyük ölçüde arttı. Şimdi birçok farklı bölgede odağımızı tamamen detaylı bir üretim testi programına çevirdik."

- Türkiye'nin 6 yıllık tüketimine denk

Türkiye'nin yıllık doğal gaz tüketimi ortalama 50 milyar metreküp düzeyinde bulunuyor. Bölgedeki rezerv, Türkiye'nin yaklaşık 6 yıllık tüketimine karşılık geliyor.

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